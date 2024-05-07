Ситуація з дефіцитом кадрів загострюється: що відбувається на ринку праці

Що відбувається на ринку праці і чи зростають зарплати в українців?

Дефіцит кадрів на ринку праці лише загострюється, адже вакансій стає все більше, кількість шукачів незначно, але зменшується, тож конкуренція продовжує падати. Водночас, уже третій місяць поспіль середній розмір заробітної плати не змінюється.

Про це повідомляє Work.ua.

Попри всі незгоди сьогодення, деякі сезонні тенденції залишаються незмінними. Наприклад, роботодавці активно готуються до туристичного сезону, а шукачі — напоготові відгукуватися на пропозиції літніх підробітків.

Категорії з найбільшою кількістю вакансій

Другий місяць поспіль найбільшу кількість вакансій пропонує категорія "Сфера обслуговування" — 20 427 (+15% до березня).

Також до десятки лідерів входять:

"Робочі спеціальності, виробництво" — 18 996 вакансій, +10% до березня;

"Продаж, закупівля" — 14 435, +1%;

"Роздрібна торгівля" — 13 352, +12%;

"Готельно-ресторанний бізнес, туризм" — 11 556, +18%;

"Логістика, склад, ЗЕД" — 10 778, +10%;

"Адміністрація, керівництво середньої ланки" — 9 805, +5%;

"Транспорт, автобізнес" — 8 948, +10%;

"Бухгалтерія, аудит" — 7 722, +5%;

"Медицина, фармацевтика" — 7 686, +5%.

Стрімке зростання категорії "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" відобразилося і на переліку вакансій, які стали більш затребуваними у квітні проти березня: посудомийники, покоївки, офіціанти, бармени, бариста, адміністратори ресторану чи готелю.

Водночас, у квітні на ринку праці побільшало можливостей для людей без досвіду (+13% вакансій до березня) і студентів (+15%). Роботодавці розмістили також на 20% більше вакансій для ветеранів. Пропозицій роботи для людей з інвалідністю побільшало на 12%, для пенсіонерів — на 16%.

А вакансій, де пропонують працювати дистанційно, стало більше лише на 3%. Також незначно зросла кількість пропозицій роботи, де вимагається знання англійської — на 1,5%.

Третій місяць поспіль розмір середньої зарплати не змінюється

У квітні середня зарплата у вакансіях на Work.ua склала 20 000 грн. Тож уже третій місяць поспіль цей показник залишається на одному рівні.

Така сама ситуація і в пʼяти областях-лідерах. Не змінився середній розмір зарплати у Львівській (20 000 грн), Одеській (20 000 грн), Дніпропетровській (19 000 грн) і Харківській області (18 000 грн). На Київщині спостерігається мінімальне зростання середньої зарплати на 100 грн до 22 500 грн.

Але в розрізі категорій все ж присутні коливання. Найбільше зросли зарплати у вакансіях у категоріях:

"Нерухомість" — 40 000 грн, + 7% до березня;

"Транспорт, автобізнес" — 27 500 грн, + 6%;

"Телекомунікації та зв'язок" — 22 000 грн, + 5%;

"Маркетинг, реклама, PR" — 24 000 грн, + 4%;

"Роздрібна торгівля" — 16 500 грн, + 3%;

"Готельно-ресторанний бізнес, туризм" — 18 000 грн, + 3%;

"Логістика, склад, ЗЕД" — 19 000 грн, + 3%.

У чотирьох категоріях середній розмір зарплати, навпаки, зменшився:

"Топменеджмент, керівництво вищої ланки" — 36 500 грн, -9% до березня;

"Страхування" — 24 700 грн, -1%;

"Фінанси, банк" — 16 840 грн, -1%;

"Юриспруденція" — 19 500 грн, -1%.

Найвищі середні зарплати, окрім керівних посад та сфери IT, ринок праці пропонує фахівцям у Силах оборони України — в середньому 70 000 грн. Це вакансії для бойових медиків, гранатометників, зв'язківців, зенітників, командирів відділення, кулеметників, пілотів дрона, розвідників тощо.