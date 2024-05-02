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Які пільги можуть отримати ветерани при працевлаштуванні

пільги, ветерани, ринок праці, адаптація ветеранів
Які пільги можуть отримати ветерани при працевлаштуванні. Ілюстрація: Delo.ua

Які гарантії можуть отримати ветерани, зазначені у Законі України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Захисники й захисниці, які повертаються в цивільне життя та влаштовуються на роботу, мають перелік пільг, закріплених законодавчо.

Про це повідомили у Українському ветеранському фонді. 

Пільги у сфері зайнятості та працевлаштування для ветеранів:

  • виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати, незалежно від стажу роботи;
  • виплата працюючим особам з інвалідністю допомоги по тимчасовій непрацездатності до 4 місяців підряд або до 5 місяців протягом календарного року, а також допомоги по державному соціальному страхуванню за весь період перебування в санаторії, з урахуванням проїзду туди і назад у разі, коли для лікування не вистачає щорічної і додаткової відпусток;
  • використання чергової щорічної відпустки у зручний час, а також додаткова відпустка зі збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік;
  • у випадку скорочення працівників, ветерани мають переважне право на залишення на роботі;
  • позачергове працевлаштування за спеціальністю відповідно до підготовки та висновків медико-соціальної експертизи.

Крім того, ветерани та ветеранки можуть скористатися ваучерами для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці. Зокрема, можуть пройти: 

  1. Перепідготовку за робітничою професією
  2. Підготовку за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутого за іншою спеціальністю.
  3. Підготовку на наступному рівні освіти (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня вищої освіти), спеціалізації та підвищення кваліфікації у закладах освіти чи у роботодавця.

Надання цих послуг координує Державний центр зайнятості.

“Працевлаштування ветеранів — одне із основних завдань ветеранськоїполітики. Отримання травм під час служби, довгий період поза професією, а також особистісне відчуття ветеранів, що їхній військовий досвід нерелевантний для цивільної кар’єри й не цінується роботодавцями — є перешкодами для працевлаштування. У зв’язку з цим, 16,6% опитаних захисників і захисниць заявили, що не повернуться на стару роботу, ще 32% вагаються й 51% планують повертатися на попередню роботу”, — каже виконуюча обов’язки виконавчої директорки Українського ветеранського фонду Руслана Величко-Трифонюк. 

Працевлаштування ветеранів

У ГО "Центр зайнятості Вільних людей" (ЦЗВЛ) розповіли, що працевлаштування ветеранів та осіб дотичних до ветеранської политики потрібне, адже це шанс для України зробити ринок праці інклюзивним, а також через низку факторів: 

  • реалії ринку праці, економічна мотивація;
  • ветерани мають унікальний досвід та навички, які можуть посилити компанію;
  • 10% -20% мобілізованих вже є у компаніях (досвід ЦЗВЛ), частина з них повернуться з інвалідністю — це вже нова реальність;
  • 65% українців мають близьких, які воювали або воюють — особистісна мотивація;
  • громадянська позиція — вони взяли відповідальність на себе зараз, бізнес і суспільство має взяти відповідальність підтримувати їх у поверненні;
  • КСВ;
  • поштовх до впровадження нових підходів та удосконалення HR- процесів та практик.
Автор:
Наталія Таранова