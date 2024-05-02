Які пільги можуть отримати ветерани при працевлаштуванні

Які гарантії можуть отримати ветерани, зазначені у Законі України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Захисники й захисниці, які повертаються в цивільне життя та влаштовуються на роботу, мають перелік пільг, закріплених законодавчо.

Про це повідомили у Українському ветеранському фонді.

Пільги у сфері зайнятості та працевлаштування для ветеранів:

виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати, незалежно від стажу роботи;

виплата працюючим особам з інвалідністю допомоги по тимчасовій непрацездатності до 4 місяців підряд або до 5 місяців протягом календарного року, а також допомоги по державному соціальному страхуванню за весь період перебування в санаторії, з урахуванням проїзду туди і назад у разі, коли для лікування не вистачає щорічної і додаткової відпусток;

використання чергової щорічної відпустки у зручний час, а також додаткова відпустка зі збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік;

у випадку скорочення працівників, ветерани мають переважне право на залишення на роботі;

позачергове працевлаштування за спеціальністю відповідно до підготовки та висновків медико-соціальної експертизи.

Крім того, ветерани та ветеранки можуть скористатися ваучерами для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці. Зокрема, можуть пройти:

Перепідготовку за робітничою професією. Підготовку за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутого за іншою спеціальністю.

Підготовку на наступному рівні освіти (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня вищої освіти), спеціалізації та підвищення кваліфікації у закладах освіти чи у роботодавця.



Надання цих послуг координує Державний центр зайнятості.

“Працевлаштування ветеранів — одне із основних завдань ветеранськоїполітики. Отримання травм під час служби, довгий період поза професією, а також особистісне відчуття ветеранів, що їхній військовий досвід нерелевантний для цивільної кар’єри й не цінується роботодавцями — є перешкодами для працевлаштування. У зв’язку з цим, 16,6% опитаних захисників і захисниць заявили, що не повернуться на стару роботу, ще 32% вагаються й 51% планують повертатися на попередню роботу”, — каже виконуюча обов’язки виконавчої директорки Українського ветеранського фонду Руслана Величко-Трифонюк.

Працевлаштування ветеранів

У ГО "Центр зайнятості Вільних людей" (ЦЗВЛ) розповіли, що працевлаштування ветеранів та осіб дотичних до ветеранської политики потрібне, адже це шанс для України зробити ринок праці інклюзивним, а також через низку факторів: