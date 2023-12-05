Чи готові роботодавці наймати фахівців на суміжні професії і як підготуватись до співбесіди у разі зміни посади

На ринку праці досить поширеною стала тенденція, коли спеціалісти шукають можливості в суміжних професіях, адже багато спеціальностей мають спільні елементи. Також ця тенденція посилилась під час COVID-19, а особливо, коли почалась повномасштабна війна в Україні. Чи готові роботодавці наймати фахівців на суміжну професію, як підготуватись до такої співбесіди і скласти резюме, розповідає Delo.ua.

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В умовах дефіциту робочих сил роботодавці вже давно розглядають кандидатів з суміжних посад, але не на всі рівні і функції у бізнесі. Є ключові напрямки, де експертиза є життєво необхідною, тому при наймі співробітників на такі позиції не може бути компромісів.

Якщо ж говорити про лінейних співробітників, навіть робочих, то такі переходи зараз є майже не єдиним способом укоплектування штату.

Велике переміщення людей потягнуло за собою велике преміщення експертизи, тому люди знаходяться в різних містах зі своїми навичками в умовах відсутності попиту. В той же час роботодавець потребує тих компетенцій, яких в даному регіоні може не вистачати. Саме тому перенавчання - це шлях до вирішення задачі. Наталія Слинько Операційний директор GRC.UA

За словами Head of Recruitment ІТ-компанії Boosta Світлани Глухової, роботодавці зі свого боку також можуть бути зацікавлені в фахівцях, які можуть легко адаптуватися до нового напряму. Причини пошуку можливостей у суміжних професіях спеціалістами можуть включати:

обмежену кількість доступних вакансій, що відповідають їхньому поточному досвіду;

досягнення "професійної стелі";

втому від одноманітних задач на поточній посаді.

"Перехід до суміжної ролі надає можливість спеціалісту не лише змінити атмосферу, але й розширити свій арсенал професійних навичок, і, можливо, знайти роботу, яка йому більше подобається", - наголошує Світлана Глухова.

Цю тенденцію також підтвердила керівниця напрямку OLX Робота та Послуги Марія Абдулліна. До того ж часто це не просто пошук роботи на суміжній професії, а повна зміна діяльності. Найчастіше така ситуація є результатом змін на ринку праці, коли попит на певні професії зменшується, а на інші зростає. Такі тенденції стали видимими під час пандемії COVID-19 і ще більше популяризувались з початку великої війни.

Люди можуть шукати роботу в суміжній професії або розглядати повну зміну діяльності (світчинг), якщо вони хочуть розширити свої навички або змінити напрямок кар'єри. Причиною змін може бути відсутність перспектив на поточному місці роботи, вигорання, розбіжність освіти або професійних навичок з реальними потребами ринку. Марія Абдулліна Керівниця напрямку OLX Робота та Послуги

Також причиною пошуку суміжних професій або світчингу може бути занадто висока популяризація певних професій. Як наслідок цього – виникає надлишок кандидатів, висока конкуренція у певній сфері й неможливість знайти роботу за фахом. Абдулліна каже, що тривалий час така ситуація спостерігалася із професіями юристів та економістів. Наразі досить “перегрітою” стала і сфера IT.

Чи готові роботодавці більш активно наймати людей на суміжні професії

Готовність роботодавців ризикнути, беручи спеціалістів на суміжні професії, може значно варіюватися залежно від конкретної галузі та регіону, адже ринок праці зараз відновлюється неоднаково по Україні, каже Світлана Глухова. У деяких випадках роботодавці можуть виявляти високий інтерес до спеціалістів, які можуть легко адаптуватися до нових напрямків роботи.

Якщо говорити про ІТ-галузь, то ситуація виглядає дещо інакше – конкуренція серед кандидатів значно виросла. Сьогодні рекрутери отримують більшу кількість відгуків, ніж раніше, а тому ІТ-роботодавці рідко готові наймати спеціалістів без релевантного досвіду та інвестувати додатково час і кошти в їхню адаптацію.

У контексті війни в Україні та дефіциту кваліфікованих спеціалістів роботодавці можуть бути більш готові розглядати альтернативні варіанти й шукати фахівців, які можуть швидко адаптуватися до нових задач та викликів. Світлана Глухова Head of Recruitment ІТ-компанії Boosta

Однак усе залежить від того, наскільки сильним є дефіцит кадрів у тій чи іншій сфері. Коли у роботодавця стоїть черга з кандидатів – він може обрати найкваліфікованішого і зекономити таким чином на додатковому навчанні, додає Марина Абдулліна. Проте в ситуації кадрового голоду в першу чергу розширюються критерії найму і тоді є прийнятним найм працівника без досвіду і вкладення ресурсів у його навчання.

Наприклад, станом на сьогодні є величезний дефіцит технічних спеціалістів – токарів, зварювальників, операторів техніки. Тому зараз працедавці не тільки створюють умови для навчання безпосередньо на робочому місці, а й запускають цілі навчальні установи для підготовки затребуваних фахівців. Одним із наймасштабніших прикладів є Метінвест Політехніка. Це перший в Україні недержавний гірничо-металургійний заклад вищої освіти, який готує “дефіцитних фахівців” на підприємства компанії, де вони мають змогу працювати згодом.

Ще одним прикладом запуску навчальної програми у підприємстві є побудова компанією Nestlé програми дуальної освіти з метою надання працівникам та працівницям можливість освоїти суміжні та нові професії.

Жінки зараз працюють на виробництві на посадах, які раніше вважалися суто "чоловічими" та ми в Nestlé сприяємо таким сміливім крокам наших жінок. Ми ламаємо стереотипи, коли раніше жінку навіть не розглядали на посади оператора лінії чи водія навантажувача. Поліна Карєліна Директор з управління персоналом Nestlé в Україні та Молдові

В компанії Nestlé вже є досвід перенавчання та побудови певних програм на виробництві, коли працівник або працівниця підприємства освоюють нову професію без відриву від виробництва. Для навчання є відповідні та доступні для всіх бажаючих класи та готові навчальні програми. В компанії впевнені, що такий підхід буде передбачати інвестиції, але це найбільш цінні інвестиції, бо вони будують передумови для постійного навчання.

З огляду на те, що вже сьогодні дефіцит кадрів у певних галузях є критичним, тому питання розширення пулу кандидатів в деяких компаніях стоїть дуже гостро. Зокрема, це стосується будівельної галузі, виробництва, логістики та медицини.

Водночас Наталія Слинько наголосила на тому, що ця тенденція найму людей на суміжні професії безперечна, і єдиний вихід за умови нинішнього безпекового стану, бо саме небезпека і наявне законодавство тормозить ще трудову імміграцію в Україну з інших країн. Однак після війни Україні не уникнути явища, коли роботодавці будуть більш активно наймати фахівців на суміжні професії.

Як фахівцю шукати роботу на суміжній професії та адаптувати своє резюме

Експерти дали поради фахівцям, як шукати роботу на суміжну професію і адаптувати своє резюме, щоб роботодавці позвали вас на співбесіду.

Операційний директор GRC.UA Наталія Слинько розповіла Delo.ua про те, що дуже часто шукачі роботи мають від 3 до 6-7 резюме, які можуть відрізнятись деталями, а також посадами, роботу на які людина шукає.

"Рекордсмен з кількістю резюме з різними посадами у 1 кандидата - 548, видатний шукач роботи", - підкреслила вона.

Тому для отримання роботи на суміжній професії треба дотримуватись таких порад: