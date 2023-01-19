Ринок праці в Україні під час війни: чи варто очікувати зниження безробіття у 2023 році

Через війну Україна втратила значну частку людського капіталу - більше третини населення було вимушено переїхати. Також через бойові дії в країні станом на листопад 2022 року близько третини підприємств повністю або майже повністю припинили виробництво, а ще 50% скоротили потужності. Через це бізнес був вимушений скоротити кількість працівників, а тим, хто залишився працювати, знизити заробітні плати. Чи варто очікувати стрімкого відновлення ринку праці та які кроки можуть допомогти в цьому, розповідає Delo.ua.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

За даними аналітиків Work.ua ринок праці увійшов у 2023 рік, відновившись на половину від довоєнного рівня. Вже 2 січня шукачі активізувались і в перший тиждень місяця показали активність вищу, ніж в аналогічні періоди за всі попередні 10 років. Це вказує на те, що роботодавці продовжують генерувати робочі місця та підтримують економічний фронт країни незважаючи на труднощі, які принесла війна в Україні.

Криза викликана повномасштабним вторгненням РФ

Ще до війни український ринок праці мав структурні недоліки. За даними аналітичної платформи "Вокс Україна" серед недоліків високий рівень безробіття - 9,9% у 2021 році та та низький рівень економічної активності, особливо для жінок (56% проти 68% у чоловіків вікової групи 15-70 років). Приблизно одна шоста зайнятих працювали в сільському господарстві, а кожен п’ятий – у неформальному секторі. Довгострокове безробіття також сприяло зменшенню ефективної пропозиції робочої сили: кожен четвертий безробітний отримував допомогу від держави понад 12 місяців.

Така тенденція на ринку праці була спричинена старінням населення та низького рівня народжуваності, що означало швидке скорочення робочої сили.

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну спричинило найбільшу кризу на ринку праці України. Через міграцію населення та зупинку деякого бізнеса ринок праці скоротився і мав невідповідність: географічну та галузеву – між попитом і пропозицією робочої сили. Для прикладу: до війни роботодавці розміщували на Work.ua щомісяця понад 100 000 вакансій, а в березні кількість пропозицій роботи впала в 15 разів.

Початок повномасштабної війни значно вплинув на ринок праці України: з лютого 2022 року і по сьогоднішній день продовжується значний відтік кандидатів за кордон (фінансисти, бухгалтери зі знанням англійської мови, бренд-менеджери), здебільшого це жінки з дітьми. Зросла кількість кандидатів, що розглядають часткову зайнятість, бо беруть участь у волонтерстві, благодійних проектах тощо. Людмила Савицька HRD Bayadera Group

Вже зараз керівники більшості компаній розглядають різні варіанти збереження бізнесу в нових реаліях (акцент на автоматизацію виробництва, розвиток власних кадрів, збільшення частки працівників з віддаленим форматом роботи), каже Савицька.

Адаптація бізнесу до нових реалій кожного місяця покращувала ситуацію на ринку праці. Навіть коли почався блекаут через обстріли критичної інфраструктури та очікуване зниження активності бізнесу в зимовий період, ринок праці показав кращий результат, ніж у грудні позаминулого року. За даними аналітиків Work.ua у 2022 році сезонне зниження кількості вакансій порівняно з листопадом склало -3%, у 2021 році було -4%.

Думаю, що перша частина року буде належати роботодавцям. Кількість кандидатів на вакансії знов зросте, а от кількість вакансій може зменшитися. Тож роботодавцям варто вже зараз подумати про те, яким чином обробляти велику кількість відгуків. Ольга Тарасевич HRD Work.ua

Яких фахівців шукали протягом 2022 року та скільки платили

Однак незважаючи на ряд проблем та війну ринок праці в Україні почав своє відновлення з середини 2022 року. Також відновлення відбувалось і на деокупованих теріторіях в кінці року. Так, у грудні порівняно з листопадом кількість вакансій на сайті Work.ua зросла в таких регіонах: Херсонська область — 66%, Миколаївська — 34%, Донецька — 30%, Харківська — 10%. Примітно, що після звільнення Херсону кількість вакансій в області зросла вчетверо — з 37 у жовтні до 164 у грудні.

У центрі та на півдні ринок праці відновився на 40%, у Львівській області - на 90%. Івано-Франківська область відновилася повністю - там пропозицій роботи вже більше, ніж було у грудні 2021 року.

Протягом року спостерігалось зростання попиту на продавців-консультантів, менеджерів з продажу, водіїв, кухарей та бухгалтерів.

Найбільше нових кандидатів у грудні 2022 року з'явилося в Київській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській області та серед тих, хто хоче працювати дистанційно, більшість за посадами: продавець-консультант, менеджер з продажу, водій, адміністратор та бариста, офіціант.

Середня зарплата по Україні весь 2022 рік трималася на рівні 15 000 грн. При цьому найбільшу зарплату пропонували в Київській області - 17 500 грн та дистанційно - 22 500 грн.

Найбільші зарплати (не ІТ і не керівники) у грудні пропонували за посадами: водій-міжнародник, автомаляр, рієлтор, дизеліст.

Найменшу зарплату пропонували прибиральникам, асистентам ветеринарного лікаря та посудомийникам.

У 2023 році роботодавці закладають підвищення зарплат від 8% до 30% залежно від сфери бізнесу. Проте зростання зарплат буде залежати від військової та економічної ситуації в країні.

У першій половині року значних підвищень зарплат не очікується. Однак, компанії, які мають фінансову можливість, можуть підвищити рівень заробітних плат на початку року. Це може стосуватись компаній зі сффери торгівлі, логістики й транспорту, а також аутсорс ІТ-компаній. Проте варто буде дивитись на те, як ми пройдемо зиму. Можливі й більш песимістичні сценарії, і більш оптимістичні, тому що багато залежить від загального стану енергетичної інфраструктури країни. Ольга Тарасевич HRD Work.ua

Кроки для ефективного відновлення ринку праці

За даними Міжнародної організації праці (МОП) у 2023 році очікується, що глобальне зростання зайнятості різко сповільниться до 1% цього року порівняно з 2% у 2022 році через економічні наслідки війни в Україні, високу інфляцію та жорсткішу монетарну політику.

Водночас очікується, що кількість безробітних у світі зросте на 3 мільйони до 208 мільйонів у 2023 році, а інфляція з’їсть реальну заробітну плату.

Стосовно України, за даними НБУ, у 2022 році безробіття сягнуло 35%, перевищивши при цьому показник кінця 2021 року (9,8%) майже в 4 рази (у ІІІ кварталі НБУ оцінював безробіття на рівні 34%).

Така тенденція пов’язана з повною або частковою зупинкою бізнес-діяльності та втратою чи пошкодженням виробничих потужностей. У жовтневому інфляційному звіті НБУ прогнозує скорочення безробіття до 22,3% наприкінці 2023-го року.

При цьому дані дослідження Європейської бізнес Ассоціації вказують на те, що у 2023 році бізнес очікує відновлення економіки, проте більшість підприємств не планують наймати додаткових працівників - лише 1 з 5 СЕО планує наймати нових співробітників. А значний рівень безробіття не стимулює підвищувати зарплати. Однак, 73% власників бізнесу все ж таки говорять про підвищення зарплат, 26% залишать їх на поточному рівні.

Аналітики "Вокс Україна" зазначають, що війна очікувано вплинула на ринок праці. Деякі підприємства у 2023 році були змушені звільняти працівників, а деякі скорочувати зарплати. Навіть після припинення бойових дій відновлення буде доволі повільним.

Загалом в економіці та на ринку праці відбудеться значний перерозподіл ресурсів — попит на деякі професії значно скоротиться, тоді як інші, наприклад, у сферах енергетики, будівництва та архітектури, освіти, медицини, психології, будуть у дефіциті.

Експерти підкреслили, що для покращення ситуації на ринку праці в Україні потрібні масштабні програми перенавчання людей, а крім того — програми реінтеграції для ветеранів, біженців, внутрішньо переміщених осіб, мігрантів. Розробку таких програм треба розпочати вже зараз. Але перш за все потрібно створити сприятливі умови для інвестицій, щоб бізнес-діяльність відновлювалась і генерувала нові робочі місця.

Відбудова має включати надзвичайні заходи, спрямовані на подолання наслідків війни, а також структурні реформи, покликані усунути наявні неефективності українського ринку праці.

"Вокс Україна" виділила кілька кроків для відновлення ринку праці:

Інвестування в людський капітал майбутнього. Більш ефективно використовувати існуючий людський капітал. Захищати найбільш вразливі категорії людей. Сприяння відновленню ідей, якщо не людей.

В OLX Робота вважають, що після закінчення війни затребуваними на ринку праці будуть фахівці з відбудови інфраструктури держави, енергетичного та економічного секторів, військові, психологи та лікарі.

Для того, щоб відбудувати зруйновану інфраструктуру України, житлові будинки, дороги, комунікації найбільше потрібні будуть спеціалісти в будівельній сфері - будівельники, проєктувальники, архітектори. Зокрема, буде попит на малярів, слюсарів, електриків, зварювальників та столярів. Також змінюватимуться і підходи до будівництва — будинки будуватимуть з облаштованими бомбосховищами та аварійними сходами. Марія Абдулліна Керівниця напряму OLX Робота та Послуги

Не менший попит буде на інженерів як для сфери будівництва, машинобудування, так і для військового напряму. Також для відбудови України потрібні будуть спеціалісти у напрямі логістики — водії, далекобійники, логісти, оператори тощо. Зазначу, що ці спеціалісти історично показали себе як такі, на котрих завжди є попит, навіть у найкризовіші часи. Тому підтвердження і період війни, і період пандемії, коли сотні тисяч людей залишились без роботи, однак у сфері логістики та роздрібної стабільно продовжували з'являтися нові й нові вакансії, які є критичними в підтримці життєзебезпечувальних функцій.

Після російських обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури потрібні спеціалісти у сфері енергетики - фахівці з ремонту, розвитку енергетичної інфраструктури, фахівці з альтернативної енергетики тощо. А це тривалий процес відновлення. Тож попит на таких фахівців зберігатиметься.

Також будуть затребуваними менеджери з продажу, маркетологи. Не зупинить свій розвиток в Україні і ІТ-сфера. Все більше потрібні програмісти в усі галузі безпеки та економіки країни.

При цьому варто розуміти, що певні проблеми та виклики збережуться або можливо і загостряться в 2023, каже Марія Абдулліна. Мова йде про приховане безробіття, тінізацію робочих взаємовідносин (робота без оформлення), загальна травмованість населення, зокрема психологічна - з чим в тому числі доведеться працювати і роботодавцям, збільшення чисельності соціально вразливих верств населення (люди з інвалідністю, УБД, люди передпенсійного віку), яким і в мирний час було складніше знайти роботу - наразі потребуватимуть особливого кураторства та уваги на державному рівні.