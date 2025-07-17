2,5 млрд грн збитків: керівнику фірми оголошено підозру за незаконний видобуток піску

Керівник приватної компанії в Житомирській області отримав підозру за видобування піску поза межами родовища. Розмір заподіяної державі шкоди склали 2,51 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора України.

В ході слідства було встановлено, що компанія впродовж лютого 2020 року – травня 2024 року незаконно видобула на території Карпилівського родовища Житомирської області 113 500 кубометрів піску поза межами ділянки, визначеної в спецдозволі на користування надрами.

Згідно висновку проведеної судової інженерно-екологічної експертизи, розмір заподіяної шкоди довкіллю становить 2,51 млрд гривень.

За місцем знаходження родовища, в офісних приміщеннях, за місцем проживання директора, власників та обліковців господарського товариства проведено обшуки.

Підозрюваному інкримінують ч. 3 ст. 240 Кримінального кодексу України (незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі, службовою особою з використанням службового становища).

Наразі державним обвинувачем у кримінальному провадженні підготовлено клопотання про обрання керівнику приватної компанії запобіжного заходу. Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Нагадаємо, детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру акціонерам ліквідованого у 2023 році Укрбудінвестбанку у доведені до неплатоспроможності фінустанови та завдання вкладникам й кредиторам матеріальної шкоди у розмірі близько 600 млн грн.