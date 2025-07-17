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2,5 млрд грн убытков: руководителю фирмы объявлено подозрение за незаконную добычу песка

лес, добыча песка
Фото: Житомирская областная прокуратура.

Руководитель частной компании в Житомирской области получил подозрение за добычу песка за пределами месторождения. Размер причиненного государству ущерба составил 2,51 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Офиса генерального прокурора Украины.

В ходе следствия было установлено, что компания в течение февраля 2020 года - мая 2024 года незаконно добыла на территории Карпиловского месторождения Житомирской области 113 500 кубометров песка за пределами участка, определенного в спецразрешении на пользование недрами.

Согласно заключению проведенной судебной инженерно-экологической экспертизы, размер причиненного ущерба окружающей среде составляет 2,51 млрд гривен.

По месту нахождения месторождения, в офисных помещениях, по месту жительства директора, владельцев и учетчиков хозяйственного общества проведены обыски.

Подозреваемому инкриминируют ч. 3 ст. 240 Уголовного кодекса Украины (незаконная добыча полезных ископаемых местного значения в крупном размере, должностным лицом с использованием служебного положения).

В настоящее время государственным обвинителем в уголовном производстве подготовлено ходатайство об избрании руководителю частной компании меры пресечения. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Напомним, детективы Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении акционерам ликвидированного в 2023 году Укрстройинвестбанка в доведенные до неплатежеспособности финучреждения и нанесения вкладчикам и кредиторам материального ущерба в размере около 600 млн грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук