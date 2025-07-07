Взрыв на Житомирщине: ущерб превысил 46 миллионов гривен, пяти лицам сообщено о подозрении

Полиция и прокуратура сообщили о подозрении пяти фигурантам дела по поводу масштабного взрыва, произошедшего 2 июля в селе Березиной Житомирского района. В результате инцидента погибли два человека, еще 83 получили травмы разной степени тяжести. Общий ущерб от трагедии превысил 46 миллионов гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение полиции Житомирской области.

По данным следствия, трагедия стала результатом деятельности нелегального производства взрывчатых веществ, организованных пятью мужчинами. Руководителем группы был 60-летний житель Сумщины, который еще в 2024 году вместе с сообщниками обустроил взрывное производство в помещениях бывшего коровника, состава и веса в селе вблизи трассы Киев-Чоп.

Его партнер, 31-летний киевлянин, обеспечил подключение коммуникаций и логистику.

Основным технологом производства стал 50-летний химик, разработавший рецептуру смесевой взрывчатки, контролировавший процесс и руководивший двумя рабочими — 37-летним сумчанином и 41-летним жителем Киевщины. Они постоянно жили на территории объекта и занимались изготовлением взрывчатых веществ без разрешений, лицензий или сертификатов, в нарушение всех требований безопасности.

Всем пяти фигурантам 7 июля объявлено о подозрении сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе за незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ, нарушение правил хранения взрывчатых веществ, повлекших гибель людей и другие тяжкие последствия и за совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, 2 июля около 18:00 произошло возгорание в одном из помещений, после чего прогремели два мощных взрыва — эквивалентом более четырех тонн тротила. Взрывная волна разрушила здания, повредила транспорт, загрязнила воздух и повлекла за собой значительные человеческие потери.

Среди погибших – 16- и 26-летние местные жители. Среди пострадавших – десятки жителей села, получивших телесные повреждения. Масштаб разрушений оценили более чем в 46 миллионов гривен.