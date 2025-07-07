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Непригодные противотанковые установки для ВСУ: эксчиновник Минобороны подозревается в растрате 90 млн грн
Эксчиновник Минобороны и двое чиновников подозреваются в поставках бракованного оружия ВСУ, что нанесло убытки на 90 млн грн.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Непригодны ПТРК для ВСУ
Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении бывшему должностному лицу Министерства обороны Украины и двум экскерующим оборонного предприятия по делу о поставке непригодных противотанковых ракетных установок для Вооруженных сил Украины. Ущерб, нанесенный государству, оценивается более чем в 90 млн гривен.
Процессуальное руководство по делу осуществляет ОГП, предварительное расследование ведет Главное следственное управление Службы безопасности Украины. По данным следствия, подозреваемые допустили поставки вооружения, которое не отвечало техническим требованиям и не могло быть использовано по назначению.
Фигурантам инкриминируют правонарушения по трем статьям Уголовного кодекса Украины.
Высший антикоррупционный суд избрал для бывших руководителей предприятия меры пресечения в виде залога — 908,4 тыс. грн и 575,32 тыс. грн.
В отношении бывшего должностного лица Минобороны подано ходатайство об избрании залога в размере 5,011 млн грн.
Рассмотрение назначено на 7 июля.
В прошлом году СБУ при содействии Минобороны разоблачила чиновников оборонного ведомства и менеджеров "Львовского арсенала", которые украли почти 1,5 млрд грн на закупки снарядов для ВСУ.