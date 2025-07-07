Непридатні протитанкові установки для ЗСУ: ексчиновник Міноборони підозрюється у розтраті 90 млн грн

Ексчиновника Міноборони та двох посадовців підозрюють у постачанні бракованої зброї ЗСУ, що завдало збитків на 90 млн грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Непридатні ПТРК для ЗСУ

Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру колишньому посадовцю Міністерства оборони України та двом екскерівникам оборонного підприємства у справі щодо постачання непридатних протитанкових ракетних установок для Збройних сил України. Збитки, завдані державі, оцінюються у понад 90 млн гривень.

Процесуальне керівництво у справі здійснює ОГП, досудове розслідування веде Головне слідче управління Служби безпеки України. За даними слідства, підозрювані допустили поставки озброєння, яке не відповідало технічним вимогам і не могло бути використане за призначенням.

Фігурантам інкримінують правопорушення за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ), ч. 5 ст. 191 (привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).

Вищий антикорупційний суд обрав для колишніх керівників підприємства запобіжні заходи у вигляді застави — 908,4 тис. грн і 575,32 тис. грн.

Щодо колишнього посадовця Міноборони подано клопотання про обрання застави у розмірі 5,011 млн грн.

Розгляд призначено на 7 липня.

Додамо, минулого року СБУ за сприяння Міноборони викрила чиновників оборонного відомства і менеджерів "Львівського арсеналу", які вкрали майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів для ЗСУ.