Фіктивна закупівля для ЗСУ: до суду скеровано справу про розкрадання 7,3 млн грн

26 червня 2025 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно директора державного підприємства та керівника приватного товариства, яких обвинувачують у заволодінні державними коштами під час закупівлі елементів динамічного захисту для броньованої техніки Збройних сил України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення САП.

За даними слідства, у квітні 2022 року Міністерство оборони уклало з державним підприємством контракт на постачання елементів динамічного захисту. Частина необхідних компонентів на той момент вже перебувала на балансі підприємства і зберігалася на його складі.

Проте директор держпідприємства, діючи у змові з представником комерційної структури, організував фіктивне документальне "придбання" цих компонентів у приватної фірми.

На підставі підроблених документів державні кошти були перераховані на рахунки комерційної компанії, після чого частина з них опинилася у підозрюваних. За оцінками слідства, державі завдано збитків на суму 7,3 мільйона гривень.

З жовтня 2022 року директор держпідприємства переховується від слідства, тому досудове розслідування щодо нього проводилося за процедурою in absentia.

Дії підозрюваних кваліфіковано за такими статтями Кримінального кодексу України:

директора держпідприємства — за ч. 5 ст. 191 (привласнення майна в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);

керівника приватного товариства — за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (співучасть у привласненні), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), а також за ч. 1 ст. 209 (легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом).

Додамо, минулого року СБУ за сприяння Міноборони викрила чиновників оборонного відомства і менеджерів "Львівського арсеналу", які вкрали майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів для ЗСУ.