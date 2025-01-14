ДБР розслідує постачання армії бракованих кулеметів, що миттєво виходили з ладу: оголошено підозри (ФОТО, ВІДЕО)

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому директору одного з департаментів Міністерства оборони та двом керівникам державного підприємства, які поставили у бойові підрозділи браковані великокаліберні кулемети.

Як повідомляють у ДБР та Офісі генерального прокурора, слідчі за сприяння міністерства встановили, що департамент у 2022 році уклав з ДП договори на поставку 400 сертифікованих великокаліберних кулеметів ДШК.

Натомість, як зазначають правоохоронці, посадовці провернули оборудку, за якою замість якісної зброї у війська потрапили дешеві аналоги, що не придатні для використання за призначенням. При цьому було поставлено лише половину кулеметів від заявленої кількості.

"200 закуплених за державний кошт кулеметів не мали жодного маркування, відповідної технічної документації та жодних супровідних документів. Під час їхнього бойового використання зброя не могла вести безперервну стрільбу та після перших пострілів взагалі виходила з ладу, через руйнування частин та механізмів", - кажуть у ДБР.

Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР

Збитки від цього встановлено у 193 мільйони гривень, тобто всю суму закупівлі. Всім трьом посадовцям інкримінують частину 5 статті 191 (привласнення чи розтрата майна в особливо великих розмірах або організованою групою), частину 2 статті 114-1 (перешкоджання діяльності Збройних сил України, яке призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків) Кримінального кодексу.

Крім цього, керівникам держпідприємства також повідомлено про підозру за частиною 2 статті 366 КК (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки). Наразі вирішується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів.

Зазначається, що рік тому цьому ж експосадовцю Міноборони та його спільникам було повідомлено про підозру у розкраданні майже 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів для ЗСУ.