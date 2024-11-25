Міноборони вперше замовило виробництво техніки під держгарантії: скільки мільярдів і на що витратять

Міністерство оборони уклало перші контракти під державні гарантії з українською приватною компанією. Як ідеться у повідомленні відомства, загальна сума перших угод становить 4,4 мільярда гривень.

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Передбачено, що виробник для виконання контракту залучить кредитні кошти. В свою чергу, держава надасть відповідні гарантії погашення позики за кошти державного бюджету.

Йдеться про виготовлення та постачання 100 спеціальних броньованих бойових машин і 100 броньованих евакуаційних машин. Компанія-виробник та інші деталі угоди не розкриваються з міркувань безпеки.

"Цими контрактами ми відкриваємо нову сторінку у співпраці між Міноборони та приватним сектором. Укладання контрактів із залученням державних гарантій є важливим сигналом для бізнесу: держава готова підтримувати відповідальних виробників, які здатні забезпечити армію сучасними рішеннями та якісною продукцією", – підкреслив заступник міністра Дмитро Кліменков.

Як зазначив директор департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський, загалом у держбюджеті-2024 на державні гарантії під контракти, спрямовані на підвищення обороноздатності та безпеки держави, передбачено до 30 мільярдів гривень.

"Державні гарантії – це додатковий фінансовий інструмент для закупівель військової техніки для ЗСУ з довгим циклом виробництва. За допомогою таких гарантій Міноборони масштабує спроможності вітчизняного ОПК", – вказав він.

Задіяння нового інструменту фінансування оборонних закупівель у міністерстві називають окремим напрямом їх реформування, який передбачає забезпечення нових умов для партнерства з бізнесом, що є критично важливим для задоволення потреб ЗСУ в умовах відсічі агресору.

Нагадаємо також, що раніше цього місяця в Міноборони повідомляли, що з початку року його "Агенція оборонних закупівель" - нині єдиний закупівельник для армії - уклала контракти на постачання більш ніж 11 тисяч засобів радіоелектронної боротьби загальною вартістю понад 6 мільярдів гривень. Більшість з них вже передані до ЗСУ.