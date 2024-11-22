Українські виробники лідирують за кількістю заявок у міжнародних тендерах коаліції дронів

Українські виробники вперше взяли участь у серії міжнародних тендерів коаліції дронів, що складалися з двох лотів: на виробництво вдосконалених FPV-дронів з автономними функціями й стійким зв'язком, а також дронів-перехоплювачів.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Зазначається, що українські виробники за кількістю заявок у серії міжнародних тендерів на виробництво дронів-перехоплювачів БПЛА стали першими – загалом подавши 32% від загальної кількості. У вдосконалених FPV-дронах українські компанії були другими із результатом у 26% поданих пропозицій.

"Така кількість пропозицій від наших компаній доводить, що ми досягаємо мети у масштабуванні виробництва дронів в Україні. Це вже допомагає створювати асиметричну перевагу у технологіях над ворогом. Особливо у контексті дронів-перехоплювачів, оскільки наші компанії мають найкращу експертизу у виготовлені й застосуванні таких технологій. Ми хочемо підштовхнути світову індустрію для того, щоб такі дрони пішли у масове виробництво", - підкреслила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

В Міноборони нагадали, що прийом заявок на виробництво вдосконалених FPV-дронів завершився у жовтні, а збір пропозицій щодо створення дронів-перехоплювачів – 11 листопада.

"Компанії, що переможуть у тендерах, отримають замовлення на безпілотники, які тестуватимуться та оцінюватимуться. Якщо їхні розробки продемонструють хороші результати на цьому етапі, то плануються більш об’ємні замовлення на FPV-дрони від виробників-переможців", - зауважили в Міноборони.

Зауважимо, українські виробники безпілотних технологій вперше змогли взяти участь у тендерах, які організовує коаліція дронів в рамках Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»).

Коаліція дронів зібрала майже €500 мільйонів для України

Нагадаємо, коаліція дронів була створена у лютому 2024 року під час 19-ї зустрічі у форматі «Рамштайн». Ініціатива запропонована Латвією та координується разом з Великою Британією.

До складу коаліції входять 16 країн-партнерів. Вони вже зібрали майже 500 млн євро.

Як наголошують в Міноборони, українські компанії вперше матимуть унікальну можливість долучитися до цього процесу і зробити свій внесок у забезпечення технологічної переваги на полі бою.

Раніше повідомлялося, що Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України законтрактувала понад 350 тисяч безпілотних літальних апаратів (БпЛА) різних типів.