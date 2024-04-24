Коаліція дронів зібрала майже 500 мільйонів євро для України

Коаліція дронів, створення якої було ініційоване Латвією, вже зібрала майже 500 млн євро на дрони для Збройних Сил України.

Про це написав міністр оборони країни Андріс Спрудс у X (Twitter).

"Майже 500 мільйонів євро – таку суму на дрони вже зібрала коаліція безпілотників, ініційована Латвією", - вказав він.

Спрудс повідомив, що наразі Данія та Нідерланди оголосили про спільну закупівлю дронів на 400 мільйонів євро. Окрім цього 70 мільйонів євро інвестує Канада, 3 мільйони – Литва і не менше 10 мільйонів – Латвія.

"І це лише початок. Тривають активні переговори з іншими країнами безпілотної коаліції", - написав він.

Teju 500 miljoni eiro - šādu summu droniem Ukrainai jau šobrīd piesaistījusi Latvijas iniciētā dronu koalīcija. Pašlaik par kopīgu iepirkumu droniem 400 miljonu eiro vērtībā paziņojušas 🇩🇰Dānija un 🇳🇱Nīderlande. 70 miljonus eiro ieguldīs 🇨🇦Kanāda, 3 miljonus 🇱🇹Lietuva un vismaz… — Andris Spruds (@AndrisSpruds) April 24, 2024

Коаліція дронів

18 січня Україна та Латвія створили коаліцію дронів та РЕБ. Рішення про це ухвалили під час візиту міністра оборони Латвії Андріса Спрудса до Києва. Велика Британія також приєдналася до коаліції і стала її співлідером разом з Латвією.

Міністр оборони Швеції Пол Йонссон під час засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", оголосив що його країна приєднуються до нещодавно створеної коаліції дронів.

14 лютого стало відомо, що до коаліції з постачання Україні дронів доєдналися ще й Нідерланди.

Як повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, коаліція дронів вже запрацювала офіційно. До неї приєдналися вісім країн - Швеція, Велика Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія.

8 березня Канада долучилася до української коаліції дронів для подальшого зміцнення спроможностей України у сфері бойових безпілотних літальних апаратів. 21 березня приєдналася Австралія.