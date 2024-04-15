Україна отримає €3 млн на FPV-дрони від Литви та 450 БпАК від Канади

Литва збирається виділити 3 мільйони євро на виробництво FPV-дронів для України, а Канада влітку розпочне передачу 450 багатоцільових БпАК SkyRanger.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що на позачерговому засіданні керівної групи Коаліції дронів Україна проінформувала партнерів про ситуацію на полі бою та нагальні потреби для відбиття атак ворога.

У результаті засідання Канада анонсувала передачу 450 багатоцільових БпАК SkyRanger, яка відбудеться влітку, а Литва оголосила про виділення 3 мільйонів євро на виробництво FPV-дронів для України.

Крім того, Нідерланди підтвердили наміри контрактування партії дронів Heidrun RQ-35 на 200 мільйонів євро у співпраці з Данією та Німеччиною, а Німеччина оголосила про передачу розвідувальних дронів VECTOR 211.

За словами заступниці міністра оборони України Катерини Черногоренко, ситуація на фронті змінюється щодня, ворог продовжує атакувати цивільні об’єкти, особливо енергетичну інфраструктуру.

"Ми потребуємо інструментів для асиметричної відповіді. Час для обговорення рішень спливає, нам це потрібно вже зараз", – звернулася вона до учасників засідання.

Своєю чергою міністр оборони Латвії Андріс Спрудс закликав присутніх щодня памʼятати, що війна продовжується, тож час усім учасникам долучитися до підтримки ініціативи, яка набирає обертів і очікує на приєднання нових країн.

Коаліція дронів

Нагадаємо, 18 січня Україна та Латвія створили коаліцію дронів та РЕБ. Рішення про це ухвалили під час візиту міністра оборони Латвії Андріса Спрудса до Києва. Велика Британія також приєдналася до коаліції і стала її співлідером разом з Латвією.

Міністр оборони Швеції Пол Йонссон під час засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", оголосив що його країна приєднуються до нещодавно створеної коаліції дронів.

14 лютого стало відомо, що до коаліції з постачання Україні дронів доєдналися ще й Нідерланди.

Як повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, коаліція дронів вже запрацювала офіційно. До неї приєдналися вісім країн - Швеція, Велика Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія.

8 березня Канада долучилася до української коаліції дронів для подальшого зміцнення спроможностей України у сфері бойових безпілотних літальних апаратів.

21 березня стало відомо, що до коаліції дронів приєдналася Австралія, яка в рамках угоди надасть ЗСУ безпілотники.

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