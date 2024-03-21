21 березня стало відомо, що Австралія приєдналася до коаліції дронів та в рамках угоди надасть Збройним силам України безпілотники.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Про це пише The Guardian.

"Сьогодні ми також оголошуємо, що Австралія братиме участь у коаліції з безпілотників, яку очолюють Сполучене Королівство та Латвія", — сказав міністр оборони Австралії Річард Марлес.

За словами міністра оборони, вступ до коаліції стане нагодою для Австралії продовжувати свій вклад у зусилля, які мають на меті підтримати Україну у її прагненні дотримуватися обраного курсу та знайти вирішення конфлікту на власних умовах", - зазначив він.

За його словами, приєднання до коаліції стане нагодою для Австралії продовжувати свій вклад у зусилля, які мають на меті підтримати Україну у війні проти Росії.

"Це справді важлива можливість для нас продовжувати робити свій внесок у зусилля, щоб Україна зберегла курс і змогла вирішити цей конфлікт на своїх умовах", - сказав Марлес.

Коаліція дронів

18 січня Україна та Латвія створили коаліцію дронів та РЕБ. Рішення про це ухвалили під час візиту міністра оборони Латвії Андріса Спрудса до Києва. Велика Британія також приєдналася до коаліції і стала її співлідером разом з Латвією.

Міністр оборони Швеції Пол Йонссон під час засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", оголосив що його країна приєднуються до нещодавно створеної коаліції дронів.

14 лютого стало відомо, що до коаліції з постачання Україні дронів доєдналися ще й Нідерланди.

Як повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, коаліція дронів вже запрацювала офіційно. До неї приєдналися вісім країн - Швеція, Велика Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія.

8 березня Канада долучилася до української коаліції дронів для подальшого зміцнення спроможностей України у сфері бойових безпілотних літальних апаратів.