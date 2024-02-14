Нідерланди приєдналися до коаліції з постачання Україні дронів

Нідерланди приєдналися до військової коаліції, яка надасть Україні передові технології безпілотників і посилить наступальний потенціал у війні проти Росії.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Про це пише Reuters.

Зазначається, що обіцянка Нідерландів надходить на додаток до винищувачів F-16, артилерії, боєприпасів і систем протиповітряної оборони, які голландці надали Києву.

"Звичайно, ми знаємо, що дрони дуже важливі в цій війні. Саме тому ми приєднуємося до коаліції безпілотників, яку Україна започаткувала разом з Латвією та іншими країнами, щоб збільшити виробництво та використовувати новітні технології та забезпечувати саме те, що потрібно Україні", - заявила міністр оборони Нідерландів Кася Оллонгрен.

Вона зауважила, що для Нідерландів збільшаться витрати на додаток до 2 мільярдів євро, вже виділених на 2024 рік.

Як пише видання, безпілотники стали важливою частиною воєнних стратегій як України, так і Росії для розвідки та вражання цілей.

Обидві сторони зараз використовують тисячі недорогих безпілотних літальних апаратів для спостереження та атак на полях бою, а також нарощують виробництво дронів, здатних літати на далеку відстань.

І Британія, і Нідерланди вже допомагали Україні будувати свій флот безпілотників.

"Нове те, що ми зараз формуємо цю коаліцію. Тому ми об’єднуємо, скажімо, те, що ми робимо окремо, в одну коаліцію, яка зможе відповісти на нові вимоги України", - сказала Оллонгрен.

Україна планує у 2024 році виготовити тисячі безпілотників великої дальності, здатних наносити глибокі удари по Росії, і вже має до 10 компаній, які працюють над виробництвом, заявив міністр цифрових технологій України Михайло Федоров.

Працюючи разом, коаліція зможе реагувати на зміну тактики Києва під час війни.

"І я думаю, що в цьому буде сила цієї коаліції, щоб вона була в змозі забезпечити в дуже короткий термін те, що їм потрібно", - підкреслила Оллонгрен.

Вона додала, що Нідерланди нададуть високотехнологічний досвід із комерційного сектора, але відмовилася надати технічні чи фінансові деталі.

Коаліція дронів

Раніше Міноборони вже наголошувало союзникам на потребі України в безпілотних системах, засобах радіоелектронної боротьби та технологіях, що захищатимуть критичну інфраструктуру.

18 січня Україна та Латвія створили коаліцію дронів та РЕБ. Рішення про це ухвалили під час візиту міністра оборони Латвії Андріса Спрудса до Києва.

Міністр оборони Швеції Поль Джонсон під час засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", оголосив що його країна приєднуються до нещодавно створеної коаліції дронів

Велика Британія також приєдналася до коаліції і стала її співлідером разом з Латвією.