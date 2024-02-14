Нидерланды присоединились к коалиции по поставке Украине дронов

Нидерланды присоединились к военной коалиции, которая предоставит Украине передовые технологии беспилотников, чтобы усилит наступательный потенциал в войне против России.

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Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что обещание Нидерландов поступает в дополнение к истребителям F-16, артиллерии, боеприпасам и системам противовоздушной обороны, которые голландцы предоставили Киеву.

"Конечно мы знаем, что дроны очень важны в этой войне. Именно поэтому мы присоединяемся к коалиции беспилотников, которую Украина создала вместе с Латвией и другими странами, чтобы увеличить производство и использовать новейшие технологии и обеспечивать именно то, что нужно Украине", - заявила министр обороны Нидерландов Кася Оллонгрен.

Она отметила, что для Нидерландов увеличатся расходы в дополнение к 2 миллиардам евро, уже выделенным на 2024 год.

Как пишет издание, беспилотники стали важной частью военных стратегий как Украины, так и России для разведки и впечатления целей.

Обе стороны сейчас используют тысячи недорогих беспилотных летательных аппаратов для наблюдения и атак на полях боя, а также наращивают производство дронов, способных летать на далекое расстояние.

И Великобритания, и Нидерланды уже помогали Украине строить свой флот беспилотников.

"Новое то, что мы сейчас формируем эту коалицию. Поэтому мы объединяем, скажем, то, что мы делаем в отдельности, в одну коалицию, которая сможет ответить на новые требования Украины", - сказала Оллонгрен.

Украина планирует в 2024 году изготовить тысячи беспилотников большой дальности, способных наносить глубокие удары по России, и уже до 10 компаний, работающих над производством, заявил министр цифровых технологий Украины Михаил Федоров.

Работая вместе, коалиция сможет реагировать на изменение тактики Киева во время войны.

"И я думаю, что в этом будет сила этой коалиции, чтобы она была в состоянии обеспечить в очень короткие сроки то, что им нужно", - подчеркнула Оллонгрен.

Она добавила, что Нидерланды предоставят высокотехнологичный опыт коммерческого сектора, но отказалась предоставить технические или финансовые детали.

Коалиция дронов

Ранее Минобороны уже отмечало союзники потребности Украины в беспилотных системах, средствах радиоэлектронной борьбы и технологиях, которые будут защищать критическую инфраструктуру.

18 января Украина и Латвия создали коалицию дронов и РЭБ. Решение об этом было принято во время визита министра обороны Латвии Андриса Спрудса в Киев.

Министр обороны Швеции Поль Джонсон во время заседания Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн", объявил, что его страна присоединяются к недавно созданной коалиции дронов

Великобритания также присоединилась к коалиции и стала ее солидером вместе с Латвией.