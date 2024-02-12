В этом году Украина изготовит тысячи дронов, которые способны долететь до Москвы

В 2024 году Украина изготовит тысячи беспилотников большой дальности, способных наносить глубокие удары по России, и уже имеет до 10 компаний, производящих дроны, которые могут достичь Москвы и Санкт-Петербурга.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Об этом в интервью Reuters рассказал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Категория беспилотных летательных аппаратов-камикадзе большого действия растет с радиусом полета 300, 500, 700 и 1000 км. Два года назад этой категории не существовало... вообще", - сказал он Reuters.

По его словам, недавняя серия ударов по российским нефтяным объектам отразила успехи Украины в скорейшей эволюции по производству дальнобойных беспилотников.

Федоров рассказал, что около 2,5 миллиона долларов было выделено стартапам в сфере военных технологий по инициативе BRAVE1, начатой правительством в прошлом году. В 2024 году эту сумму планируется увеличить примерно в десять раз.

В отличие от России, большинство производителей в Украине являются частными. Федоров сказал, что только одна из 10 компаний, чьи дроны могут летать до регионов вокруг Москвы или Санкт-Петербурга, была государственной.

По словам Федорова, уровень производства и поставок в Украине вырос более чем в 120 раз в 2023 году, что является частью более широкого военного толчка по разработке и производству беспилотников, чтобы сократить отставание от ударных возможностей России.

Миллион украинских дронов

Президент Владимир Зеленский поставил перед Украиной цель в этом году выработать один миллион беспилотных летательных аппаратов с видом от первого лица (FPV), которые дешевы в изготовлении и имеют огромное количество вооружений обеих сторон на фронте.

При этом он замечал, что также нужно создать новую инфраструктуру для управления дронами и побороть логистические "черные дыры", в которых способны исчезать целые партии отправляемой на фронт техники.

Сам Федоров считает, что план по производству 1 млн FPV-дронов в течение года достаточно реалистичен. Для этого ежедневно нужно производить по 2739 дронов и Украина способна сделать даже больше таких аппаратов.

"Я думаю, что в этом году будет больше дронов произведено. Очень многое зависит от характеристик – о каких дронах идет речь. Потому что сейчас, например, нужно по меньшей мере 20-30% делать FPV с тепловизорами, нужно увеличивать рамы, если мы говорим только о FPV. FPV можно действительно сделать и более 1 млн", – высказался министр.

Он добавил, что в 2022 году было семь компаний, которые могли продавать государству беспилотники, сейчас количество таких фирм превысило 70.

Отметим, что Министерством обороны Украины с начала полномасштабной войны принято на вооружение 28 моделей БПЛА разных типов украинского производства. Ведомство также заключило с рядом украинских компаний контракты на серийное производство 10 моделей БПЛА разных типов.