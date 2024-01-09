"Будет больше": Федоров предположил перевыполнение плана по производству 1 млн дронов

План по производству 1 млн FPV-дронов в течение года достаточно реалистичен, и Украина способна сделать даже больше таких аппаратов. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, передает Liga.net.

Журналист отметил, что согласно текущим намерениям, Украине ежедневно нужно производить по 2739 дронов. На это Федоров ответил, что сделать 1 млн аппаратов реально.

"Я думаю, что в этом году будет больше дронов произведено. Очень многое зависит от характеристик – о каких дронах идет речь. Потому что сейчас, например, нужно по меньшей мере 20-30% делать FPV с тепловизорами, нужно увеличивать рамы, если мы говорим только о FPV. FPV можно действительно сделать и более 1 млн", – высказался министр.

По его словам, текущих возможностей компаний хватает, чтобы создать столько дронов.

"То есть сегодня рынок разогнался гораздо больше, чем есть денег, чтобы выкупать все БПЛА. И поэтому нужно увеличивать финансирование, нужно дальше открывать рынки, чтобы цены уменьшались благодаря конкуренции", – считает Федоров.

Он добавил, что в 2022 году было семь компаний, которые могли продавать государству беспилотники, сейчас количество таких фирм превысило 70.

Миллион дронов: планы власти

О том, что Украина произведет миллион дронов в 2024 году, в декабре заявил президент Украины Владимир Зеленский.

При этом он отмечал, что также нужно создать новую инфраструктуру для управления дронами и побороть логистические "черные дыры", в которых способны исчезать целые партии отправляемой на фронт техники.

Советник министра стратегической промышленности Ярослав Олейник в комментарии "ВВС Украина" объяснял, что к производству беспилотников привлечены как частные, так и государственные предприятия. И их мощности позволяют говорить об 1 млн аппаратов в год. Однако для осуществления таких намерений требуются долгосрочные контракты от Минобороны с необходимой предоплатой. По словам чиновника, фирмы, кроме получения денег на закупку комплектующих, логистику и зарплаты, еще должны понимать, как развивать свое производство.