В Украине будут производить французские беспилотники Aarok

Государственное предприятие "Антонов" подписало соглашение с французской компанией Turgis & Gaillard о производстве беспилотников в Украине на базе французского дрона Aarok. Соглашение было подписано во время визита в Киев в минувшие выходные министра вооруженных сил Себастьена Лекорню.

Об этом пишет французское издание La Tribune.

Планируется, что Aarok, относящийся к категории MALE (Medium Altitude Long Range), будет летать в украинском небе уже в следующем году. Издание отметило, что именно украинский "Антонов" подобрал дизайн этого дрона. Беспилотники Aarok производства "Антонова" будут предназначены только для Вооруженных Сил Украины.

Aarok будет выполнять наблюдение и разведывательные задачи с использованием высокоэффективных оптико-электронных и электромагнитных датчиков. Также дрон может выполнять разные боевые задания, поскольку способен переносить 1,5 тонны вооружения и держаться в воздухе до 24-30 часов. Средняя скорость – более 400 км/ч. Кроме этого, беспилотник будет оборудован специальными шасси, позволяющими совершать взлет с полей и неровной местности.

О самом соглашении известно немного. Также нет сведений о том, где будет находиться место сборки беспилотников и какое оборудование будет использоваться.

Согласно сообщению, это соглашение является частью желания Франции закрепить свою помощь Украине в долгосрочной перспективе и перейти от продаж военного оборудования к установлению промышленного партнерства между двумя странами.

"Мы знаем, что эта война будет продолжаться. Поскольку это будет продолжаться (...), мы должны обеспечить, чтобы завтра мы продолжали быть надежными в нашей помощи Украине", – сказал Лекорню во время визита в Киев.

Помимо Turgis & Gaillard еще несколько французских промышленников заключили контракты на поставку оружия в Украину.

Так, компания-производитель беспилотников Delair, которая этим летом заключила первый контракт на поставку 150 беспилотников-наблюдателей. Thales со своей стороны подписала соглашение с украинской компанией о совместной разработке дронов, а компания Vistory установит в Украине центр 3D-печати для производства запчастей.

Совместное производство оружия: с какими странами есть договоренности

Президент Владимир Зеленский по итогам визита в Вашингтон сообщил, что Украина и США договорились о совместном производстве вооружения, в частности, систем противовоздушной обороны.

Кроме того, Федеральное управление картелей Германии 28 сентября дало разрешение немецкой оборонной компании Rheinmetall создать совместно с украинским государственным предприятием "Украинский оборонпром" предприятие, которое будет заниматься производством военной техники.

Также, ООО "Украинская Бронетехника" совместно с двумя странами-членами НАТО наладили совместное производство минометных выстрелов калибра 120 мм. Производители объяснили свое решение тем, что 120 мм миномет — один из наиболее распространенных видов артиллерийского оружия, которое используют украинские военные. 120 мм мины поражают вражескую живую силу и технику, уничтожают укрытие, огневые позиции врага.