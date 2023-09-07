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Франция закупила и поставила Украине 150 дронов
Правительство Франции закупило более 150 беспилотных аппаратов от компании Delair, которая является одним из ведущих мировых производителей дронов и создает их для армии Франции и уже отправила их в украинские военные.
Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
По его словам, Украина сама избрала беспилотники, которые ей нужны, а французское правительство оплатило их.
В то же время Лекорню не уточнил, какие именно дроны получили украинские военные. В ассортименте компании Delair есть три модели беспилотников – DT46, DT26 Line и UX11.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, ранее Франция сообщала, что усилит военную поддержку Украины. Париж готовит новые поставки помощи.
Помощь, оказываемая Францией Украине, направлена на то, чтобы обеспечивать потребности, сформулированные Киевом. В первую очередь речь идет о помощи Украине в защите от российской агрессии, обращая особое внимание на противовоздушную оборону и артиллерию.