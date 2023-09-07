Франция закупила и поставила Украине 150 дронов

Правительство Франции закупило более 150 беспилотных аппаратов от компании Delair, которая является одним из ведущих мировых производителей дронов и создает их для армии Франции и уже отправила их в украинские военные.

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Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

По его словам, Украина сама избрала беспилотники, которые ей нужны, а французское правительство оплатило их.

Exemple concret de l’engagement de la France au soutien de l’Ukraine avec Delair et son PDG : plus de 150 drones sélectionnés par l’Ukraine, financés par la France et déjà en cours de livraison.



C’est concret pour notre industrie et c’est concret pour l’Ukraine ! pic.twitter.com/RJgoMrqC5f — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) September 6, 2023

В то же время Лекорню не уточнил, какие именно дроны получили украинские военные. В ассортименте компании Delair есть три модели беспилотников – DT46, DT26 Line и UX11.

Напомним, ранее Франция сообщала, что усилит военную поддержку Украины. Париж готовит новые поставки помощи.

Помощь, оказываемая Францией Украине, направлена на то, чтобы обеспечивать потребности, сформулированные Киевом. В первую очередь речь идет о помощи Украине в защите от российской агрессии, обращая особое внимание на противовоздушную оборону и артиллерию.