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Франция закупила и поставила Украине 150 дронов

Франция закупила и поставила Украине 150 дронов
Фото: Тwitter.com/SebLecornu

Правительство Франции закупило более 150 беспилотных аппаратов от компании Delair, которая является одним из ведущих мировых производителей дронов и создает их для армии Франции и уже отправила их в украинские военные.

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Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

По его словам, Украина сама избрала беспилотники, которые ей нужны, а французское правительство оплатило их.

В то же время Лекорню не уточнил, какие именно дроны получили украинские военные. В ассортименте компании Delair есть три модели беспилотников – DT46, DT26 Line и UX11.

Напомним, ранее Франция сообщала, что усилит военную поддержку Украины. Париж готовит новые поставки помощи.

Помощь, оказываемая Францией Украине, направлена на то, чтобы обеспечивать потребности, сформулированные Киевом. В первую очередь речь идет о помощи Украине в защите от российской агрессии, обращая особое внимание на противовоздушную оборону и артиллерию.

Автор:
Татьяна Гойденко