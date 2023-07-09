ПВО и артиллерия. Во Франции заявили, что усилят военную поддержку Украины

Франция усилит военную поддержку Украины. Париж готовит новые поставки помощи.

Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в интервью RFI.

"Франция неоднократно утверждала, что будет поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо для того, чтобы она могла обеспечить законную защиту своей независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах своих международно признанных границ. Никто не должен сомневаться в нашей решимости выполнить это обязательство", – отметила она.

По ее словам, помощь, оказываемая Францией Украине, направлена на то, чтобы обеспечивать потребности, сформулированные Киевом. В первую очередь, речь идет о помощи Украине в защите от российской агрессии, сосредотачивая особое внимание на противовоздушной обороне и артиллерии.

"Эта поддержка будет продолжаться и усиливаться. Готовятся новые поставки военной помощи с целью постоянного учета насущных потребностей, высказанных Украиной", - заверила Колонна.

В частности, речь идет об укреплении потенциала Украины в долгосрочной перспективе, а также, как пояснила министр, предоставлении достаточно мощных возможностей, чтобы предотвратить любые новые попытки агрессии России в будущем.

Напомним, президент Владимир Зеленский в июне после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном анонсировал решение о подготовке украинских пилотов истребителей. Президенты поручили министрам обороны своих стран с учетом параллельных консультаций с США и другими заинтересованными странами совместно выработать официальное решение по конкретным объемам и механизму подготовки украинских пилотов боевых самолетов, "когда это будет целесообразно для Воздушных сил Вооруженных сил Украины".