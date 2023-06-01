Зеленский после встречи с Макроном анонсировал решение о подготовке украинских пилотов истребителей

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон поручили министрам обороны своих стран с учетом параллельных консультаций с США и другими заинтересованными странами совместно выработать официальное решение по конкретным объемам и механизму подготовки украинских пилотов боевых самолетов, "когда это будет целесообразно для Воздушных сил Вооруженных сил Украины".

Об этом сообщил глава украинского государства по итогам встречи двух лидеров в Кишиневе на втором саммите Европейского политического сообщества, после которого было подготовлено соответствующее совместное заявление.

Отмечается, что об этом было договорено на 12-й встрече международной консультативной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", а само решение о подготовке пилотов должно быть принято на следующей такой встрече всеми странами-участницами инициативы по подготовке пилотов истребительной авиации.

Как отмечено также в заявлении, президенты Украины и Франции подтвердили свою договоренность, достигнутую во время встречи в Париже 14 мая, помочь защитить население Украины от российских ударов путем "поддержки Францией возможностей противовоздушной обороны Украины".

В свою очередь, как передает "Польское радио", премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил на саммите в Кишиневе, что его страна присоединится к подготовке украинских пилотов истребителей F-16.

Моравецкий участвовал в разговоре нескольких премьер-министров вместе с президентом Украины по поводу такой подготовки. По его словам, график таких учений уже определен. В то же время он добавил, что Варшава не передаст такие самолеты Киеву, поскольку их и самой Польше не хватает.

Напомним, что для проведения контрнаступления Украина хочет получить американские истребители F-16, что позволит ей получить преимущество в воздухе. На днях в Министерстве обороны Украины уточнили, что потребность в таких самолетах составляет четыре эскадрильи, то есть 48 единиц.

В то же время представитель Министерства обороны США на прошлой неделе заявил, что поставка истребителей F-16 Украине относится лишь к долгосрочной перспективе, и они "не будут релевантными для предстоящего контрнаступления".