На Ставке приняли решение по дополнительным средствам ПВО - Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел в понедельник очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором был принят ряд решений, в том числе по противовоздушной обороне. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Только что завершил Ставку. Важные вопросы. Важные решения. Главное – сроки. А самое главное – по срокам есть ответы. Вопрос первый: фронт. Докладывали: Залужный, Сырский, Тарнавский. По общей оперативной ситуации и отдельным направлениям", - отметил он.

Вторым вопросом на заседании стало, по его словам, комплектование новых наступательных бригад и обеспечение быстрой логистики. Были заслушаны доклады Министерства обороны, Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, а также Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

"Вопрос третий: новые контракты на поставку дополнительных ракет, дополнительные средства противовоздушной обороны, анализ работы ПВО за последние дни, оценка нанесенного ущерба. По всем пунктам приняты соответствующие решения", - сообщил Зеленский.

Напомним, что только на Киев в течение мая российские войска совершили уже 15 воздушных атак, в том числе в последнюю и предыдущую ночь, а также уже днем в понедельник. Кроме того, в ночь на 29 мая россияне атаковали аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области: украинские власти признали выведение из строя пяти летательных аппаратов.

В прошлый раз Зеленский проводил заседание Ставки 26 мая: тогда тоже рассматривались вопросы ПВО, а также обеспечение бригад наступления оружием, снарядами и техникой. Предыдущее же заселение 24 мая касалось обеспечения боеприпасами передовых подразделений и резервов, имеющихся и потенциальных контрактов на их снабжение, динамики наращивания собственного производства, а также концепции развития авиации "с учетом перехода на новые типы самолетов".