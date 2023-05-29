Враг ударил по военным объектам Хмельнитчины: выведено из строя 5 летательных аппаратов

Ночью 29 мая русские войска ударили по объектам Хмельнитчины. Один из них – военный.

Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкой ОВА.

Отмечается, что на данный момент продолжаются работы по локализации пожаров на складах горюче-смазочных материалов и хранения боевых материальных ценностей.

Кроме того, выведены из строя 5 летательных аппаратов.

В настоящее время начаты восстановительные работы взлетно-посадочной полосы.

Данные о пострадавших уточняются.

Заметим, армия страны-агрессора РФ в ночь на 29 мая совершила очередную ракетную атаку по территории Украины, выпустив 40 крылатых ракет и 35 ударных дронов. Силами ПВО уничтожены 37 ракет и 29 дронов.