- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Обломки дрона упали на территорию порта в Одессе: вспыхнул пожар
В Одессе во время ночной массированной ракетно-дроновой атаки обломки сбитого дрона упали на портовую инфраструктуру.
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
Отмечается, что враг направил по югу Украины дроны-камикадзе типа Shahed-131/136.
Три из них уничтожены в небе над Николаевщиной, еще один над Одесщиной.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В результате попадания в портовую инфраструктуру Одессы вспыхнул пожар. Он оперативно ликвидирован. Информация о масштабе разрушений уточняется.