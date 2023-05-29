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Обломки дрона упали на территорию порта в Одессе: вспыхнул пожар

Обломки дрона упали на территорию порта в Одессе: вспыхнул пожар
В Одессе обломки дрона упали на портовую инфраструктуру

В Одессе во время ночной массированной ракетно-дроновой атаки обломки сбитого дрона упали на портовую инфраструктуру.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Отмечается, что враг направил по югу Украины дроны-камикадзе типа Shahed-131/136.

Три из них уничтожены в небе над Николаевщиной, еще один над Одесщиной.

В результате попадания в портовую инфраструктуру Одессы вспыхнул пожар. Он оперативно ликвидирован. Информация о масштабе разрушений уточняется.

Автор:
Светлана Манько