Обломки дрона упали на территорию порта в Одессе: вспыхнул пожар

В Одессе во время ночной массированной ракетно-дроновой атаки обломки сбитого дрона упали на портовую инфраструктуру.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Отмечается, что враг направил по югу Украины дроны-камикадзе типа Shahed-131/136.

Три из них уничтожены в небе над Николаевщиной, еще один над Одесщиной.

В результате попадания в портовую инфраструктуру Одессы вспыхнул пожар. Он оперативно ликвидирован. Информация о масштабе разрушений уточняется.