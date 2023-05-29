Россияне атаковали Киев дронами и ракетам: ПВО уничтожило более 40 целей

Этой ночью враг вновь нанес воздушную атаку по Киеву дронами “Shahed” и совершил пуски крылатых ракет Х-101/555. Так что атака на столицу была комбинированной, по разным направлениям. Всего ПВО уничтожило более 40 воздушных целей.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

В результате падения обломков в Подольском районе пробило крышу жилого дома, возник пожар. В Святошинском районе также зафиксировано падение обломков. Информация о пострадавших пока не поступала.

В КГВА отметили, что данные оперативного сведения обновляются и уточняются. Там призывали ни в коем случае не снимать работу ПВО.

"Этим вы убережете и наших воинов противовоздушной обороны, и, соответственно – свою жизнь", написал – начальник КГВА Сергей Попко.

По его словам, это уже 15-я воздушная атака с начала мая. Рашисты всеми силами пытаются произвести поражение ключевых для себя целей и одновременно истощить ресурсы нашей ПВО.

В ночь на 28 мая силы ПВО уничтожили над Киевом более 40 беспилотников оккупантов. В результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах столицы.