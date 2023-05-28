Над Киевом ночью уничтожили более 40 дронов: есть разрушения и жертвы

В воздушном пространстве Киева в ночь на 28 мая силы ПВО уничтожили более 40 беспилотников окупантов. В результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах столицы.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

Там отмечают, что это уже четырнадцатая воздушная атака на столицу с начала мая.

"Предварительно, это была самая массированная с начала полномасштабного вторжения атака дронами на столицу, а именно – баражирующими боеприпасами "Shahed". Нападение осуществлялось в несколько волн, а воздушная тревога продолжалась более 5 часов", - отметили в КМВА.

По предварительным данным, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 40 беспилотников рашистов.

По уточняемой информации, в результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева.

Так, в Голосеевском районе обломки попали в 7-этажное нежилое здание, один человек погиб, один - госпитализирован. Также произошло разрушение части стены и возник пожар на 3 этаже. Кроме того, возникло возгорание крыши одного из ТРЦ и произошел пожар на территории одной из строек.

Кроме того, было возгорание на территории предприятия, загорелись склады готовой продукции, разрушение на площади 1000 кв, есть один пострадавший.

В Соломенском районе столицы в результате падения обломков БПЛА возле помещения одной из АЗС госпитализировали женщину 35 лет и погиб 41-летний мужчина.

В Печерском районе загорелась крыша девятиэтажного дома.

В Дарницком районе в одном из магазинов выбиты стекла и повреждены двери.

"Информация о пострадавших уточняется. На всех местах работают соответствующие экстренные службы. Данные оперативного сведения о пострадавших и разрушениях обновляются и уточняются постоянно", - подчеркнули в КМВА.

Напомним, российские войска в ночь на 26 мая пытались нанести ракетный удар по Киеву. ПВО ликвидировало все вражеские воздушные цели.

В ночь на 25 мая российские оккупанты совершили очередное нападение на Киев с воздуха. В тот день захватчики применили барражирующие боеприпасы Shahed.