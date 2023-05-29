Новая ракетная атака на Киев. Обломки упали в трех районах столицы, есть раненый (ФОТО)

Российские оккупанты в первой половине дня 29 мая совершили очередную ракетную атаку на Киев. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

В частности, в Оболонском районе обломки ракеты упали на проезжую часть дороги. Их тушат спасатели.

Пожарные в Оболонском районе. Фото: Киевская городская военная администрация / Telegram

Обломки упали и в Подольском районе столицы, сообщили в Киевской городской военной администрации (КМВА). Из-за этого произошло возгорание на крыше двухэтажного здания – пожар был локализован.

Как уточнил Кличко, в Подольском районе медики госпитализировали одного раненого.

Обновлено. Начальник КМВА Сергей Попко проинформировал, что, по предварительным данным, россияне применили вооружение баллистического типа. Силы и средства украинской противовоздушной обороны успешно сбили все воздушные цели, попадания по объектам Киева не допущены.

Три случая падения обломков зафиксировали в Оболонском районе, еще по одному – в Деснянском и Днепровском районах. Обошлось без критических разрушений.

Напомним, что ночью враг совершил массированную атаку по Украине. Оккупанты выпустили до 40 крылатых ракет и около 35 ударных дронов.

В частности, в Киеве в Подольском районе обломки пробили крышу жилого дома, возник пожар. Также падение обломков было зафиксировано в Святошинском районе.