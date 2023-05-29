Чрезвычайно высокий уровень опасности. Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море

Россияне держат в Черном море три ракетоносителя: два надводных и один подводный. Об этом на 10:00 29 мая сообщило Оперативное командование "Юг".

Суммарный залп суден составляет до 20 "Калибров".

Как отметили военные, уровень ракетной угрозы сейчас является чрезвычайно высоким.

"Стерем за обстановкой не паникуем, реагируем адекватно и оперативно. Враг продолжает давление, у нас крепнет сопротивление", – говорится в сообщении.

Напомним, что по данным ОК "Юг" по состоянию на 8:30, в Черном море на боевом дежурстве находились два вражеских ракетоносителя. Общий залп составлял до 16 "Калибров".

Увеличение ракетоносителей происходит после массированной атаки со стороны российских окупантов по Украине в ночь на 29 мая. Враг выпустил до 40 крылатых ракет и около 35 ударных дронов. Подробнее об этом читайте здесь.