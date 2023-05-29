Массированная атака на Украину: армия РФ выпустила 40 ракет и 35 дронов

Армия страны-агрессора РФ в ночь на 29 мая совершила очередную ракетную атаку по территории Украины, выпустив 40 крылатых ракет и 35 ударных дронов.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

По его словам, этой ночью российские оккупанты атаковали военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины крылатыми ракетами и ударными дронами.

Враг выпустил до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря.

С северного и южного направлений противник атаковал иранскими БпЛА Shahed-136/131. Всего – около 35 ударных дронов.

Противовоздушная оборона работала в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных Сил: "Центр", "Восток", "Юг" и "Запад".

Силами и средствами воздушных командований во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 67 воздушных целей:

37 крылатых ракет Х-101/Х-555;

29 ударных БпЛА Shahed-136/131;

1 разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.

Напомним, ночью 29 мая над Львовской областью ПВО избивала российскую ракету. Обломки упали на деревянное хозяйственное здание. Пострадавших нет.

Также ПВО уничтожило над Киевом более 40 воздушных целей .