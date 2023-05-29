- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Массированная атака на Украину: армия РФ выпустила 40 ракет и 35 дронов
Армия страны-агрессора РФ в ночь на 29 мая совершила очередную ракетную атаку по территории Украины, выпустив 40 крылатых ракет и 35 ударных дронов.
Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
По его словам, этой ночью российские оккупанты атаковали военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины крылатыми ракетами и ударными дронами.
Враг выпустил до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря.Подписывайтесь на наш YouTube канал
С северного и южного направлений противник атаковал иранскими БпЛА Shahed-136/131. Всего – около 35 ударных дронов.
Противовоздушная оборона работала в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных Сил: "Центр", "Восток", "Юг" и "Запад".
Силами и средствами воздушных командований во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 67 воздушных целей:
- 37 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 29 ударных БпЛА Shahed-136/131;
- 1 разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.
Напомним, ночью 29 мая над Львовской областью ПВО избивала российскую ракету. Обломки упали на деревянное хозяйственное здание. Пострадавших нет.
Также ПВО уничтожило над Киевом более 40 воздушных целей .