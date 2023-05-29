На Ставці ухвалили рішення щодо додаткових засобів ППО - Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів в понеділок чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому прийнято низку рішень, зокрема стосовно протиповітряної оборони. Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Щойно завершив Ставку. Важливі питання. Важливі рішення. Головне – терміни. А найголовніше – щодо термінів є відповіді. Питання перше: фронт. Доповідали: Залужний, Сирський, Тарнавський. Щодо загальної оперативної ситуації та щодо окремих напрямків", - зазначив він.

Другим питанням на засіданні стало, за його словами, комплектування нових наступальних бригад і забезпечення швидкої логістики. Було заслухано доповіді Міністерства оборони, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, а також Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

"Питання третє: нові контракти на постачання додаткових ракет, додаткові засоби протиповітряної оборони, аналіз роботи ППО за останні дні, оцінка завданої шкоди. За всіма пунктами ухвалено відповідні рішення", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, що лише на Київ протягом травня російські війська здійснили вже 15 повітряних атак, зокрема в останню та в попередню ночі, а також вже вдень у понеділок. Крім того, у ніч на 29 травня росіяни атакували аеродром у Старокостянтинові Хмельницької області: українська влада визнала виведення з ладу п'яти літальних апаратів.

Минулого разу Зеленський проводив засідання Ставки 26 травня: тоді теж розглядалися питання ППО, а також забезпечення бригад наступу зброєю, снарядами й технікою. Попереднє засілання 24 травня стосувалося забезпечення боєприпасами передових підрозділів та резервів, наявних та потенційних контрактів на їх постачання, динаміку нарощування власного виробництва, а також концепції розвитку авіації "з урахуванням переходу на нові типи літаків".