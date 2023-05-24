Зеленський провів засідання Ставки: йшлося про розвиток української авіації

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це 24 травня він повідомив у Telegram.

Зазначається, що про оперативну ситуацію доповіли представники військового командування та Головного управління розвідки.

"Від Міноборони почули про стан забезпечення боєприпасами передових підрозділів та резервів. Проаналізували наявні й потенційні контракти на постачання та динаміку нарощування власного виробництва", – йдеться в повідомленні.

Також Зеленський заявив про початок роботу над всеохопною концепцією розвитку української авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків. Ідеться, зокрема, про нову організаційну структуру, навчання пілотів та персоналу, необхідну інфраструктуру та матеріально-технічне забезпечення.