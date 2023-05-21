Зеленський запевнив Байдена, що Україна не атакуватиме територію Росії з F-16

Президент США Джо Байден після розмови у Хіросімі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що тепер переконаний: українські війська не використовуватимуть поставлені Заходом винищувачі F-16 для ударів по Росії.

Проте Байден наголосив, що на території України таких обмежень немає, пише "Українська правда".

"У мене є тверде запевнення від Зеленського, що вони не будуть використовувати їх для того, щоб просунутися на російську географічну територію, але де б російські війська не перебували в межах України та регіону, вони зможуть це зробити", – сказав Байден.

Напередодні радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати можуть передати Україні сучасні бойові винищувачі, зокрема F-16, за умови, що Україна не буде використовувати їх для ударів по території Росії, написали аналітики Інситуту вивчення війни (ISW) у своєму щоденному звіті.

За словами Саллівана, війна в Україні дійшла до того етапу, коли винищувачі стали необхідними для стримування та захисту від російської агресії.

Салліван також заявив, що навчання українських пілотів використанню F-16 є очевидним першим кроком, а наступними - стане визначення того, як швидко забезпечити ЗСУ літаками.

Нагадаємо, в Україні сподіваються, що винищувачі F-16 розпочнуть патрулювання повітряного простору України вже цієї осені.