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В Міноборони натякнули, коли F-16 патрулюватимуть українське небо
В Україні сподіваються, що винищувачі F-16 розпочнуть патрулювання повітряного простору України вже цієї осені.
Згідно з повідомленням, що надійшло з Міністерства оборони України, його представники натякають на можливий "військово-повітряний блокбастер".
Нагадаємо, під час саміту Ради Європи, який розпочався в Ісландії, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте домовилися, що працюватимуть над створенням міжнародної коаліції винищувачів для України.
Під час зустрічі з лідерами G7 президент США Джозеф Байден заявив, що Вашингтон підтримує спільні зусилля з союзниками та партнерами щодо навчання українських пілотів на літаках F-16.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Згодом у Лісабоні офіційно заявили, що Португалія готова долучитися до авіаційної коаліції.
Міністр оборони Данії Троельс Люнд Поульсен заявив, що його країна також готова допомогти. Там навчатимуть українських пілотів керувати винищувачами F-16.