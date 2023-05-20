В Міноборони натякнули, коли F-16 патрулюватимуть українське небо

В Україні сподіваються, що винищувачі F-16 розпочнуть патрулювання повітряного простору України вже цієї осені.

Згідно з повідомленням, що надійшло з Міністерства оборони України, його представники натякають на можливий "військово-повітряний блокбастер".

Coming this fall!

The greatest air force blockbuster of all time!

F-16s in Ukraine's skies!

We shall defend our skies! pic.twitter.com/n29vfndHXf — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 20, 2023

Нагадаємо, під час саміту Ради Європи, який розпочався в Ісландії, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте домовилися, що працюватимуть над створенням міжнародної коаліції винищувачів для України.

Під час зустрічі з лідерами G7 президент США Джозеф Байден заявив, що Вашингтон підтримує спільні зусилля з союзниками та партнерами щодо навчання українських пілотів на літаках F-16.

Згодом у Лісабоні офіційно заявили, що Португалія готова долучитися до авіаційної коаліції.

Міністр оборони Данії Троельс Люнд Поульсен заявив, що його країна також готова допомогти. Там навчатимуть українських пілотів керувати винищувачами F-16.