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В Минобороны намекнули, когда F-16 будут патрулировать украинское небо
В Украине надеются, что истребители F-16 приступят к патрулированию воздушного пространства Украины уже этой осенью.
Согласно сообщению, поступившему из Министерства обороны Украины, его представители намекают на возможный "военно-воздушный блокбастер".
Напомним, во время начавшегося в Исландии саммита Совета Европы премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что будут работать над созданием международной коалиции истребителей для Украины.
В ходе встречи с лидерами G7 президент США Джозеф Байден заявил, что Вашингтон поддерживает совместные усилия с союзниками и партнерами по обучению украинских пилотов на самолетах F-16.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Впоследствии в Лиссабоне официально заявили, что Португалия готова присоединиться к авиационной коалиции.
Министр обороны Дании Троэльс Люнд Поульсен заявил, что его страна тоже готова помочь. Там будут учить украинских пилотов управлять истребителями F-16.