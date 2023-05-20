ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

В Минобороны намекнули, когда F-16 будут патрулировать украинское небо

истребители
В Украине надеются в скором времени получить истребители. Фото: Минобороны

В Украине надеются, что истребители F-16 приступят к патрулированию воздушного пространства Украины уже этой осенью.

Согласно сообщению, поступившему из Министерства обороны Украины, его представители намекают на возможный "военно-воздушный блокбастер".

Напомним, во время начавшегося в Исландии саммита Совета Европы премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что будут работать над созданием международной коалиции истребителей для Украины.

В ходе встречи с лидерами G7 президент США Джозеф Байден заявил, что Вашингтон поддерживает совместные усилия с союзниками и партнерами по обучению украинских пилотов на самолетах F-16.

Впоследствии в Лиссабоне официально заявили, что Португалия готова присоединиться к авиационной коалиции.

Министр обороны Дании Троэльс Люнд Поульсен заявил, что его страна тоже готова помочь. Там будут учить украинских пилотов управлять истребителями F-16.

Автор:
Татьяна Гойденко