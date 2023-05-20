В Минобороны намекнули, когда F-16 будут патрулировать украинское небо

В Украине надеются, что истребители F-16 приступят к патрулированию воздушного пространства Украины уже этой осенью.

Согласно сообщению, поступившему из Министерства обороны Украины, его представители намекают на возможный "военно-воздушный блокбастер".

Coming this fall!

The greatest air force blockbuster of all time!

F-16s in Ukraine's skies!

We shall defend our skies! pic.twitter.com/n29vfndHXf — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 20, 2023

Напомним, во время начавшегося в Исландии саммита Совета Европы премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что будут работать над созданием международной коалиции истребителей для Украины.

В ходе встречи с лидерами G7 президент США Джозеф Байден заявил, что Вашингтон поддерживает совместные усилия с союзниками и партнерами по обучению украинских пилотов на самолетах F-16.

Впоследствии в Лиссабоне официально заявили, что Португалия готова присоединиться к авиационной коалиции.

Министр обороны Дании Троэльс Люнд Поульсен заявил, что его страна тоже готова помочь. Там будут учить украинских пилотов управлять истребителями F-16.