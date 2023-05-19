Португалия присоединилась к авиационной коалиции: какие обязанности готова взять на себя

Министр иностранных дел Португалии Жуан Гомес Кравиньо и министр обороны Елена Каррейраш во время встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Лиссабоне официально подтвердили, что Португалия готова присоединиться к авиационной коалиции.

Об этом 19 мая сообщила пресс-служба МИД.

В частности, это решение означает, что Португалия готова принять на себя обязанности по участию в процессе обучения украинских пилотов.

"Португалия продемонстрировала лидерство, присоединившись к танковой коалиции. Учитывая интенсификацию российских ракетных обстрелов украинских городов и сел, критически важно, чтобы у Украины была возможность сбросить Россию с украинского неба", — отметил Кулеба.

Стороны также обсудили путь Украины в НАТО. Главы МИД Украины и Португалии скоординировали позиции в контексте подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе.

Накануне США сообщили, что вместе с союзниками намерены создать коалицию для передачи Украине истребителей F-16.

Эта информация появилась сразу после заявления Байдена, что Вашингтон поддерживает совместные усилия с союзниками и партнерами по обучению украинских пилотов на самолетах F-16.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Риши Сунак в Twitter отметил, что Лондон будет работать вместе с США и Нидерландами, Бельгией и Данией, чтобы Украина получила боевую авиацию.