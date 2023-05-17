Передача F-16 Украине зависит от США, – министры обороны Британии и Германии

Решение о передаче Украине истребителей F-16 зависит от Соединенных Штатов. Кроме того, Великобритания и Германия не могут предоставить украинским военным такие воздушные судна. Об этом заявили министры обороны Британии и ФРГ Бен Уоллес и Борис Писториус, передает "Укринформ".

"У Великобритании нет F-16, но мы можем помочь в подготовке пилотов", – высказался Уоллес.

Он отметил, что сейчас обсуждается не передача самолетов, а создание соответствующей платформы.

В свою очередь его немецкий коллега заявил:

"Германия... не играет активной роли в такой коалиции или альянсе, ведь нет ни самолетов, ни соответствующей компетенции… Это не тот вопрос, который решается в Берлине, он решается в Белом доме".

По словам Писториуса, Германия предпочитает передачу вооружения, которое украинские военные могут применить немедленно. Сейчас наиболее востребованы танки, системы противовоздушной обороны и амуниция.

А Уоллес добавил, что нынешняя дискуссия важна с точки зрения сигнала для России о готовности западных партнеров предоставить Украине все, в чем она нуждается.

Напомним, что вопрос о западных истребителях для Украины обсуждается уже в течение нескольких месяцев.

После недавнего визита в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание коалиции самолетов, а британский премьер-министр Риши Сунак пообещал поддержать ее.

Позже Сунак и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что будут работать над формированием международной коалиции.

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