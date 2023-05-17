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Передача F-16 Украине зависит от США, – министры обороны Британии и Германии
Решение о передаче Украине истребителей F-16 зависит от Соединенных Штатов. Кроме того, Великобритания и Германия не могут предоставить украинским военным такие воздушные судна. Об этом заявили министры обороны Британии и ФРГ Бен Уоллес и Борис Писториус, передает "Укринформ".
"У Великобритании нет F-16, но мы можем помочь в подготовке пилотов", – высказался Уоллес.
Он отметил, что сейчас обсуждается не передача самолетов, а создание соответствующей платформы.
В свою очередь его немецкий коллега заявил:Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Германия... не играет активной роли в такой коалиции или альянсе, ведь нет ни самолетов, ни соответствующей компетенции… Это не тот вопрос, который решается в Берлине, он решается в Белом доме".
По словам Писториуса, Германия предпочитает передачу вооружения, которое украинские военные могут применить немедленно. Сейчас наиболее востребованы танки, системы противовоздушной обороны и амуниция.
А Уоллес добавил, что нынешняя дискуссия важна с точки зрения сигнала для России о готовности западных партнеров предоставить Украине все, в чем она нуждается.
Напомним, что вопрос о западных истребителях для Украины обсуждается уже в течение нескольких месяцев.
После недавнего визита в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание коалиции самолетов, а британский премьер-министр Риши Сунак пообещал поддержать ее.
Позже Сунак и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что будут работать над формированием международной коалиции.
Источник фото: ua.depositphotos.com