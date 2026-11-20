Бензин и дизель на украинских автозаправочных станциях уже к концу месяца могут подешеветь на 5-8 грн за литр. А в декабре цены на АЗС могут упасть еще больше.

Как пишет Dilo, об этом сообщил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в Facebook.

"Пока говорим о потенциале снижения на 5-8 грн/л. Это до конца ноября", - отметил эксперт топливного рынка.

Он прогнозирует, что в декабре удешевление может быть еще более ощутимым, но это будет зависеть от ситуации на внешних рынках и отсутствия непредвиденных проблем внутри страны.

Куюн отметил, что в настоящее время оптовые цены на топливо падают. С начала снижения 4 ноября бензин в группе подешевел на 13,70 грн – до 73,79 грн/л, а дизельное топливо – на 12,38 грн/л, до 88,31 грн/л.

При этом потенциал дальнейшего понижения еще сохраняется. Бензин в группе с доставкой на следующей неделе уже можно приобрести за 65-66 грн/л, а дизель за 82-85 грн/л в приграничных регионах.

На АЗС снижение пока менее заметно: бензин подешевел в среднем на 3,58 грн/л, дизель – на 3,75 грн/л.

"Большинство сетей по дизтопливо уже ниже 100 грн/л, думаю, на следующей неделе все снова будут торговать по двузначным ценам", - добавил Куюн.

Опрошенные Dilo эксперты прогнозируют, что к концу ноября цены на бензин и дизель могут снизиться еще на 3–4 грн/л. В то же время дорожавший в последнее время автогаз может прекратить рост в цене из-за завершения сезона активного потребления.