Бензин та дизель на українських автозаправних станціях вже до кінця місяця може подешевшати на 5-8 грн за літр. А в грудні ціни на АЗС можуть впасти ще більше.

Як пише Dilo, про це повідомив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн у Facebook.

"Наразі говоримо про потенціал зниження на 5-8 грн/л. Це до кінця листопада", - зазначив експерт паливного ринку.

Він прогнозує, що у грудні здешевлення може бути ще відчутнішим, але це залежатиме від ситуації на зовнішніх ринках та відсутності непередбачуваних проблем усередині країни.

Куюн зауважив, що наразі оптові ціни на пальне падають. З початку зниження 4 листопада бензин у гурті подешевшав на 13,70 грн – до 73,79 грн/л, а дизельне пальне – на 12,38 грн/л, до 88,31 грн/л.

При цьому потенціал подальшого зниження ще зберігається. Бензин в гурті з доставкою наступного тижня вже можна придбати за 65-66 грн/л, а дизель за 82-85 грн/л у прикордонних регіонах.

На АЗС зниження поки менш помітне: бензин подешевшав у середньому на 3,58 грн/л, дизель – на 3,75 грн/л.

"Більшість мереж по дизпальному вже нижче 100 грн/л, гадаю, наступного тижня всі знову будуть торгувати по двозначних цінах", - додав Куюн.

Опитані Dilo експерти прогнозують, що до кінця листопада ціни на бензин і дизель можуть знизитися ще на 3–4 грн/л. Водночас автогаз, який останнім часом дорожчав, може припинити зростання в ціні через завершення сезону активного споживання.