Російський ринок акцій обвалився за підсумками візиту Володимира Путіна на саміт до Китаю, де очільник Кремля зустрічався з президентом США Дональдом Трампом та лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Як пише Dilo, про це повідомляє The Moscow Times

Зазначається, що індекс Московської біржі, куди входять цінні папери 46 найбільших російських компаній, за підсумками торгів у 19 листопада знизився на 2,19%, до 2415,7 пунктів, а в ході сесії опускався до позначки 2404,8 пунктів — мінімуму за місяць. За два дні, що Путін провів у китайському Шеньджені, індекс втратив 200 млрд рублів капіталізації (2,44 млрд доларів США), або 3,7%.

Так, акції "Газпрому" подешевшали на 3,3%, "Роснефти" - на 2,4%, "Новатека" - на 3,6%, "Сєвєрсталі" - на 3,8%, НЛМК - на 3,9%.

Безрезультатна зустріч

Аналітики зауважують, що головним розчаруванням стала відсутність конкретних домовленостей щодо врегулювання війни в Україні на зустрічі Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна. За підсумками тристоронньої зустрічі президенти підписали декларацію, в якій виступили за реформу ООН, імунітет лідерів перед МКС та відмову від ядерної війни.

Ринку мало гарної дипломатичної картинки, йому потрібні реальні рішення, які можна порахувати в грошах, а поки що підстав для ейфорії немає, констатує Олексій Примак, експерт Інституту фінансово-інвестиційних технологій.

«Бізнесу загальних слів про співпрацю взагалі не потрібні. Нам потрібна можливість проводити платежі, отримувати обладнання, страхувати постачання та розширювати торгівлю. Навіть невелике пом'якшення обмежень могло б знизити витрати компаній та покращити прогнози щодо прибутку», — пояснює Примак.

Натомість надій на пом'якшення санкцій Путін із Китаю не привіз, тому без позитивних геополітичних сигналів ризики подальшого зниження ринку зберігаються.

Крім того, під час візиту Путіна Китай обмежив експорт комплектуючих, що використовуються у виробництві російських ударних дронів.