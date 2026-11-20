В результате российской баллистической атаки 20 ноября в Киеве повреждены Подольско-Воскресенский и Дарницкий мосты, повторное попадание произошло в Южный мост. Движение между берегами столицы затруднено.

Как пишет Dilo, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, в результате баллистической атаки на столицу повреждения на Подольско-Воскресенском мостовом переходе. Движение с правого на левый берег на нем закрыто.

Кличко отметил, что также повреждения зафиксировали на Дарницком мосту. Состояние постройки специалисты оценят по окончании воздушной тревоги.

Кроме того, снова было попадание и в Южный мост, на нем движение остается в ограниченном режиме: разрешено только с левого на правый берег для автотранспорта массой до 10 тонн и общественного транспорта массой до 18 тонн.

Из-за усложненного сообщения между берегами мэр призвал жителей без острой необходимости не выезжать в город, а учреждения и предприятия, где возможно, перевести сотрудников на дистанционную работу.

Общественный транспорт курсирует с изменениями

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановлено движение троллейбусов в части Печерского, Соломенского и Голосеевского районов.

Также изменили движение автобусы №№ 110, 111, 112 – из-за перекрытия движения на Подольском мостовом переходе в направлении левого берега. Движение автобусов организовано Северным мостом.

Россияне атакуют столичные мосты не в первый раз.

17 ноября в Киеве перекрывали движение по Северному и Южному мостам в результате российских ударов. Общественный транспорт, маршруты которого пролегали эти переправы, курсировал с изменениями.

В Киеве построят переправы через Днепр

Отметим, из-за возможных ударов по мостам Киев рискует оказаться разделенным на две части, но понтонные переправы смогут обеспечить только половину автомобильного трафика. В настоящее время через столичные мосты ежедневно проезжает около 600 тысяч автомобилей.

На работы по строительству понтонных переправ выделено 2,2 млрд. грн.: 1,2 млрд. возьмут из государственного бюджета, еще 1 млрд. дает Киев.

Также в Киеве построят по меньшей мере два новых мобильных моста благодаря поддержке западных партнеров. Их планируется установить в течение 3-4 месяцев после подготовки подъездных путей.

Кроме того, в Киеве планируется начать строительство нескольких насыпных дамб с понтонными переправами через Днепр на случай повреждения существующих мостов. В перспективе рассматривают и строительство тоннеля под рекой. Работы могут длиться до трех месяцев, а переправы должны обеспечить не менее половины пропускной способности нынешних мостов.

Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины уже приступило к подготовке проекта тоннеля под Днепром в Киеве, который обсудили с представителями американской компании Robbins, специализирующейся на туннелепроходческом оборудовании.

Ранее министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник заявлял, что строительство простейшего тоннеля без метрополитена под Днепром в Киеве может стоить 400-500 млн долларов. Реализация проекта будет длиться около двух-трех лет.

Также народный депутат Александр Качура публиковал официальное письмо от американской компании Robbins и американо-канадской компании ABROOK inc с предложением украинскому правительству по тоннелям под Днепром.

Но, по мнению экспертов, тоннель под Днепром не приближает решение транспортной проблемы сообщения берегов Киева. На проектирование такого строительства понадобится не менее двух лет, а на строительство – не менее пяти.

Киев планирует направить 1 млрд. грн. на строительство комбинированных водных переправ через Днепр и подъездных путей к ним. Места размещения переправ будет определять военное командование.

Альтернативные пути через реку Днепр в Киеве будут включать понтонные мосты и паромы, но будут иметь и ограничения на определенный вид транспорта, и на объемы пассажиропотока.