В Киеве построят по меньшей мере два новых мобильных моста через Днепр: сколько времени на это нужно

В Киеве построят по меньшей мере два новых мобильных моста благодаря поддержке западных партнеров. Их планируется установить в течение 3-4 месяцев после подготовки подъездных путей.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Владимир Крейденко, передает УНИАН.

"Благодаря поддержке западных партнеров, Украина получит специальные мобильные мосты, которые планируется смонтировать в течение 3-4 месяцев", - рассказал Крейденко.

Он отметил, что для этих мостов понадобятся подъездные пути. По словам нардепа, на эти мосты могут перенаправить определенные транспортные потоки, существующие в Киеве.

В Киеве построят переправы через Днепр

Напомним, в Киеве планируют начать строительство нескольких насыпных дамб с понтонными переправами через Днепр на случай повреждения существующих мостов. В перспективе рассматривают и строительство тоннеля под рекой. Работы могут длиться до трех месяцев, а переправы должны обеспечить не менее половины пропускной способности нынешних мостов.

Но, по мнению экспертов, тоннель под Днепром не приближает решение транспортной проблемы сообщения берегов Киева. На проектирование такого строительства понадобится не менее двух лет, а на строительство – не менее пяти.

Киев планирует направить 1 млрд. грн. на строительство комбинированных водных переправ через Днепр и подъездных путей к ним. Места размещения переправ будет определять военное командование.

Альтернативные пути через реку Днепр в Киеве будут включать понтонные мосты и паромы, но будут иметь и ограничения на определенный вид транспорта, и на объемы пассажиропотока.

Соорудить тоннель под рекой

Кстати, тоннели под Днепром в Киеве уже пытались строить еще в 1930-х. В преддверии Второй мировой в столице развернули "Строительство №1", известное как "сталинское метро". Планировали проложить два тоннеля из Оболони на современную Троещину и Жукового острова на Осокорки. Работы так и не кончили.

В общем, соорудить тоннель под рекой вполне реально. Все упирается только в сложную гидрогеологию и миллиардные бюджеты.