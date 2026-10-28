У Києві збудують щонайменше два нові мобільні мости через Дніпро: скільки часу на це потрібно

У Києві побудують щонайменше два нові мобільні мости завдяки підтримці західних партнерів. Їх планується встановити протягом 3-4 місяців після підготовки під'їзних колій.

Як пише Dilo, про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Володимир Крейденко, передає УНІАН.

"Завдяки підтримці західних партнерів Україна отримає спеціальні мобільні мости, які планується змонтувати протягом 3–4 місяців", – розповів Крейденко.

Він зазначив, що для цих мостів знадобляться під’їзні шляхи. За словами нардепа, на ці мости можуть перенаправити певні транспортні потоки, які існують у Києві.

У Києві побудують переправи через Дніпро

Нагадаємо, у Києві планують розпочати будівництво кількох насипних дамб із понтонними переправами через Дніпро на випадок пошкодження наявних мостів. У перспективі розглядають і будівництво тунелю під річкою. Роботи можуть тривати до трьох місяців, а переправи мають забезпечити щонайменше половину пропускної спроможності нинішніх мостів.

Але на думку експертів, тунель під Дніпром не наближає розв'язання транспортної проблеми сполучення берегів Києва. На проєктування такого будівництва знадобиться щонайменше два роки, а на будівництво - щонайменше п’ять.

Київ планує спрямувати 1 млрд грн на будівництво комбінованих водних переправ через Дніпро та під'їзних шляхів до них. Місця розміщення переправ визначатиме військове командування.

Альтернативні шляхи через річку Дніпро в Києві включатимуть понтонні мости та пороми, але вони матимуть і обмеження на певний вид транспорту, і на обсяги пасажиропотоку.

Спорудити тунель під річкою

До речі, тунелі під Дніпром у Києві вже намагалися будувати, ще у 1930-х. Напередодні Другої світової в столиці розгорнули "Будівництво №1", відоме як "сталінське метро". Планували прокласти два тунелі з Оболоні на сучасну Троєщину та з Жукового острова на Осокорки. Роботи так і не закінчили.

Загалом, спорудити тунель під річкою цілком реально. Усе впирається лише у складну гідрогеологію Києва та мільярдні бюджети.