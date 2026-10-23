Понтоны и паромы: какие альтернативы мостам готовят в Киеве

Альтернативные пути через реку Днепр в Киеве будут включать понтонные мосты и паромы, но будут иметь и ограничения на определенный вид транспорта, и на объемы пассажиропотока.

Как пишет Dilo, об этом сообщил народный депутат Владимир Крейденко, передает УНИАН.

"Я думаю, что понтонных мостов будет как минимум два. Безусловно, они не обеспечат необходимое проходное количество, которое обеспечивают действующие сейчас мосты. Но это будет один из альтернативных вариантов, как переправляться с одного берега на другой", - подчеркнул нардеп.

Он отметил, что такие временные постройки будут для автомобилей, пешеходов, а не для грузовиков.

Другим вариантом для переправки пассажиров есть паромы. Крейденко не сообщает их количество и общее эксплуатационное состояние, поскольку это чувствительная информация, но называет емкость.

"Помимо мостов надо думать и о других вариантах. Есть паромы от Славутича до Почтовой площади. 150 человек на них могут помещаться за раз. Паромы есть на балансе. Безусловно, это не решит вопрос кардинально - если мы видим, что миллион людей переправляется с левого на правый берег. Но мы можем развести поток, где мы можем развести потоки, мы можем развести потоки". убежден Крейденко.

Напомним, в Киеве планируют начать строительство нескольких насыпных дамб с понтонными переправами через Днепр на случай повреждения существующих мостов. В перспективе рассматривают и строительство тоннеля под рекой. Работы могут длиться до трех месяцев, а переправы должны обеспечить не менее половины пропускной способности нынешних мостов.

Но, по мнению экспертов, тоннель под Днепром не приближает решение транспортной проблемы сообщения берегов Киева. На проектирование такого строительства понадобится не менее двух лет, а на строительство – не менее пяти.

Соорудить тоннель под рекой

Кстати, тоннели под Днепром в Киеве уже пытались строить еще в 1930-х. В преддверии Второй мировой в столице развернули "Строительство №1", известное как "сталинское метро". Планировали проложить два тоннеля из Оболони на современную Троещину и Жукового острова на Осокорки. Работы так и не кончили.

В общем, соорудить тоннель под рекой вполне реально. Все упирается только в сложную гидрогеологию и миллиардные бюджеты.

Россия начала бить по мостам в Киеве

4 октября в Киеве русский дрон атаковал Северный мост — там повреждено дорожное полотно.

Утром 3 октября россияне также дроном ударили по Северному мосту в Киеве - было повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. В результате удара пострадали два человека. Одному пострадавшему оказали помощь на месте, другому госпитализировали.

Россияне били по Южному мосту в Киеве. Впервые это произошло днем 1 октября — оккупанты атаковали опорную часть моста. Вечером россияне ударили по мосту повторно - тогда было повреждено дорожное полотно, мостовую опору, отбойник и заграждение метрополитена.

Около 5 часов утра 2 октября россияне снова атаковали Южный мост. Поэтому в столице перекрыли Южный мост, мост Патона и мост Метро для общественного транспорта — движение осуществляется через Дарницкий.

Мост попал под удар и вечером 2 октября.

В связи с атаками во время воздушной тревоги движение транспорта будут ограничивать на Южном и Подольско-Воскресенском мостах, но на 15 минут. Остальные будут работать без ограничений.