Россия утром снова атаковала Южный мост: его и мост Патона перекрыли в обоих направлениях.

Из-за атак России в Киеве временно ограничено движение общественного транспорта по отдельным мостам. Южный мост и Патона перекрыты в обоих направлениях, а мост Метро перекрыт в направлении правого берега.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Киевская городская администрация.

Отмечается, что движение автобусов №№ 22, 91 организовано через Дарницкий мост.

Движение автобусов №№ 51, 55, 115 и 118-Д также организовано через Дарницкий мост.

Движение троллейбусов организовано:

маршрут № 43: Кибернетический центр – площадь Лыбидская;

маршрут №50: ул. Милославская – Дарницкая площадь.

Движение автобуса №1-М организовано через Подольский мост.

Россия снова ударила по Южному мосту в Киеве

Ранним утром 2 октября российский дрон снова попал в Южный мост в Киеве.

"Снова попадание в Южный мост. Экстренные службы направляются на место", - сообщил городской голова Виталий Кличко

До этого вечером 1 октября РФ повторно ударила по Южному мосту в Киеве: есть попадание в дорожное полотно

Около 21:50 об этом сообщил Кличко.

"Попадание в дорожное полотно на Южном мосту. Экстренные службы направляются на место", - написал он.

Впоследствии городской голова добавил, что в результате попадания БПЛА, по предварительной информации, повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное заграждение метрополитена.

"Специалисты метрополитена осуществляют обесточивание железнодорожного полотна метро. Движение метро и наземного общественного транспорта мостом остановлено", - написал он.

1 октября в Киеве после двух попаданий беспилотников у опорной части Южного мостауже останавливали движение метро и наземного общественного транспорта сооружением.