Россия ударила по админзданию угольного предприятия ДТЭК на Днепропетровщине: есть раненый

Российские войска 1 октября нанесли удар по административному зданию угольного предприятия ДТЭК в Днепропетровской области.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Сообщается, что спасатели ГСЧС оперативно локализовали пожар, возникший в результате вражеской атаки.

По предварительным данным, в результате обстрела один из работников предприятия получил осколочные ранения. В настоящее время идет активная ликвидация последствий вражеского удара.

По данным Общественного Днепра, речь идет об угольном предприятии компании "ДТЭК Павлоградуголь", расположенном в городе Павлоград (Павлоградский район Днепропетровской области).

Россия ведет системный огонь по инфраструктуре ДТЭК. С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции (ТЭС) компании подверглись уже более 230 вражеских атак, под ударами также регулярно оказываются угольные предприятия на Днепропетровщине.

Напомним, в начале сентября Россия атаковала энергообъекты ДТЭК в Днепропетровской области. Тогда компания сообщала о существенных повреждениях оборудования.