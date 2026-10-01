UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

44,68

--0,18

EUR

50,72

--0,21

Наличный курс:

USD

44,95

44,80

EUR

51,30

51,00

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

Россия ударила по админзданию угольного предприятия ДТЭК на Днепропетровщине: есть раненый

Россияне обстреляли админздание предприятия ДТЭК
Россияне обстреляли админздание предприятия ДТЭК / ДТЭК

Российские войска 1 октября нанесли удар по административному зданию угольного предприятия ДТЭК в Днепропетровской области.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Сообщается, что спасатели ГСЧС оперативно локализовали пожар, возникший в результате вражеской атаки.

По предварительным данным, в результате обстрела один из работников предприятия получил осколочные ранения. В настоящее время идет активная ликвидация последствий вражеского удара.

По данным Общественного Днепра, речь идет об угольном предприятии компании "ДТЭК Павлоградуголь", расположенном в городе Павлоград (Павлоградский район Днепропетровской области).

Россия ведет системный огонь по инфраструктуре ДТЭК. С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции (ТЭС) компании подверглись уже более 230 вражеских атак, под ударами также регулярно оказываются угольные предприятия на Днепропетровщине.

Напомним, в начале сентября Россия атаковала энергообъекты ДТЭК в Днепропетровской области. Тогда компания сообщала о существенных повреждениях оборудования.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности