Россия атаковала энергообъекты ДТЭК: существенно повреждено оборудование

В течение последних дней российская армия уже трижды атаковала объекты ДТЭК в Днепропетровской области. В результате обстрелов существенно повреждено оборудование

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

По данным компании, всего за последние два дня энергетикам удалось вернуть свет для 40 000 семей после атак.

Еще 30 тысяч временно остаются без электричества.

О ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия холдинга генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings. Конечным бенефициаром и единственным акционером является бизнесмен Ринат Ахметов.

Также в ночь на 31 августа российские войска атаковали одну из шахт ДТЭК в Днепропетровской области.