Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,55

+0,01

EUR

51,88

+0,02

Наличный курс:

USD

44,80

44,70

EUR

52,10

51,86

Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Россия атаковала энергообъекты ДТЭК: существенно повреждено оборудование

атака
Россия атаковала энергообъекты ДТЭК / ГСЧС

В течение последних дней российская армия уже трижды атаковала объекты ДТЭК в Днепропетровской области. В результате обстрелов существенно повреждено оборудование

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

По данным компании, всего за последние два дня энергетикам удалось вернуть свет для 40 000 семей после атак.

Еще 30 тысяч временно остаются без электричества.

О ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия холдинга генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings. Конечным бенефициаром и единственным акционером является бизнесмен Ринат Ахметов.

Также в ночь на 31 августа российские войска атаковали одну из шахт ДТЭК в Днепропетровской области.

Автор:
Светлана Манько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности