Росія атакувала енергооб’єкти ДТЕК: суттєво пошкоджено обладнання

Впродовж останніх днів російська армія вже тричі атакував об'єкти ДТЕК в Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілів суттєво пошкоджено обладнання

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба ДТЕК.

За даними компанії, загалом за дві останні доби енергетикам вдалось повернути світло для 40 000 родин після атак.

Ще 30 000 тимчасово залишаються без електрики.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор в енергетичний сектор України, що налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.

Підприємства холдингу генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings. Кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером є бізнесмен Рінат Ахметов.

Також у ніч проти 31 серпня російські війська атакували одну із шахт ДТЕК у Дніпропетровській області.